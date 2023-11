Reklama

Najpierw ojciec Meghan Markle, a teraz jej... makijażysta! Daniel Martin gościł w popularnej amerykańskiej śniadaniówce i podobnie jak Thomas Markle, zdradził kilka szczegółów z prywatnego życia księżnej Sussex. Makijażysta, który odpowiada za wizerunek takich gwiazd, jak choćby Jessica Biel czy też Jessica Alba, jest też bliskim przyjacielem Meghan Markle. Nic więc dziwnego, że to właśnie do niego aktorka zwróciła się o pomoc. Daniel Martin w programie "Good Morning America" ujawnił treść sms–ów, jakie wymieniał z Meghan Markle przed jej ślubem.

Hej, co robisz 19 maja? Biorę ślub i potrzebuję ciebie - tak brzmiała pierwsza wiadomość aktorki, jaką wysłała do Daniela Martina.

Ślubny makijaż Meghan Markle: kto i jak go wykonał?

Daniel Martin we wspomnianym wywiadzie zdradził również, jakie były wytyczne co do makijażu ślubnego Meghan Markle.

- Nie chciała mieć ładnego oka, ani podkreślonych ust. Meghan chodziło jedynie o wzmocnioną pewność siebie - zdradził Daniel Martin.

Jak myślicie, czy makijażysta Meghan Markle powinien zdradzać szczegóły jej przygotowań do ślubu? Zaufalibyście mu ponownie?

To on przygotowywał Meghan Markle do ślubu

Meghan Markle pogniewa się na swojego makijażystę?

