Chrzest syna Meghan Markle i księcia Harry'ego odbędzie się w najbliższą sobotę, 6 lipca. O tym, na kiedy została zaplanowana uroczystość, wiemy już od kilku dni, bowiem książęca para oficjalnie podała to do wiadomości publicznej. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że uroczystość będzie miała charakter prywatny, a zdjęcia z tego wyjątkowego wydarzenia pojawią się na profilu książęcej pary dopiero kilka dni później. Podano również, że ceremonia odbędzie się w prywatnej kaplicy zamku Windsor, czyli w tym samym miejscu, w którym swój ślub w 2018 roku brali Meghan i Harry. Mszę poprowadzi arcybiskup Canterbury, zdjęcia ma zrobić fotograf Chris Allerton. Teraz jednak pojawiła się w mediach informacja, która jeszcze bardziej wszystkich zaskoczyła! Jaka?

Chrzest Archiego - kim będą rodzice chrzestni?

Meghan i Harry zaskoczyli wszystkich swoją decyzją o tym, że chrzest ich syna będzie prywatną ceremonią i nie pojawią się na niej żadne media. Co prawda, książę William i księżna Kate nigdy nie wpuścili mediów do kaplicy podczas chrzcin swoich dzieci, ale za to pozowali do zdjęć pod kościołem. Tak nie będzie w przypadku chrztu Archiego, bowiem jego rodzice nie chcą żadnych mediów. I gdy wszyscy pocieszali się, że choć nie zobaczymy od razu zdjęć to zapewne dowiemy się przynajmniej, kto został rodzicami chrzestnymi Archiego, książęca para postanowiła znów wszystkich zaskoczyć! W nowym oświadczeniu Pałacu Buckingham pojawiła się informacja, że Meghan i Harry nie podadzą do publicznej wiadomości informacji, kto został rodzicami chrzestnymi ich syna!

„Zgodnie z życzeniem rodziców chrzestnych, nie zostanie ujawniona ich tożsamość” – można przeczytać w komunikacie.

Ta decyzja książęcej pary nie spodobała się Brytyjczykom, którzy utrzymują rodzinę królewską, a nie będą mogli zobaczyć naturalnych zdjęć z ceremonii, a do tego nawet nie dowiedzą się, kto podawał syna pary do chrztu. Wiele osób zwraca uwagę na to, że przecież Archie nie jest osobą prywatną, więc Meghan i Harry nie powinni robić tak wielkiej tajemnicy ze wszystkiego, co dotyczy chłopca.

Przypominamy, że na liście potencjalnych rodziców chrzestnych Archiego pojawiło się kilka znanych nazwisk. Mówiło się, że Meghan i Harry chcą, żeby ich syna do chrztu podawali - George i Amal Clooney, przyjaciółka Meghan i znana stylistka Jessica Mulroney, Victoria Beckham czy Charlie Van Straubenzee, przyjaciel z dzieciństwa księcia Harry'ego.

Oświadczenie Meghan Markle i księcia Harry'ego:

Instagram

Tak wygląda Archie:

Instagram