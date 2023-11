Meghan Markle chyba jeszcze nigdy nie spotkała się z tyloma słowami krytyki, co w ostatnim czasie. Księżna najpierw wywołała kontrowersje na Wimbledonie, kiedy nie pozwoliła się fotografować widzom turnieju, a jeszcze większa fala krytyki pojawiła się po tym, jak Meghan "źle" trzymała Archiego podczas kibicowania Harry'emu na meczu polo. Okazuje się, że książę William dołączył do grona osób, którym nie do końca podoba się zachowanie księżnej Sussex. O co chodzi?

Dlaczego książę William krytykuje Meghan i Harry'ego?

Już w trakcie ciąży Meghan Markle wiadomo było, że księżna nie zamierza kontynuować tradycji związanych z narodzinami królewskich potomków. Kiedy świat dowiedział się o narodzinach Archiego Harrisona jasne stało się, że nie zobaczymy księżnej Sussex na schodach szpitala, pokazującej światu syna. 6 lipca odbyły się chrzciny chłopca i książęca para znów zdecydowała, że uroczystość będzie prywatna, a nie tak jak zazwyczaj, złożona z dwóch części: jawnej i prywatnej. To wszystko nie podoba się Williamowi, który sądzi, że za decyzjami Harry'ego stoi Meghan!

William uważa, że ​​jego brat przesadza, trzymając Archiego z dala od świateł reflektorów. Za wszystko obwinia Meghan – informuje "Us Weekly".

William zdaje sobie sprawę, że jako członek rodziny królewskiej i przyszły następca tronu musi postępować zgodnie z tradycją. Dziwi go fakt, że Harry, zanim poznał Meghan, postępował tak samo, dlatego podejrzewa, że za kontrowersyjnymi decyzjami brata stoi jego żona. Książę i księżna Sussex nawet nazwiska rodziców chrzestnych Archiego zdecydowali się zachować w tajemnicy. Czy Meghan i Harry w końcu odpuszczą i przestaną swoimi decyzjami wzbudzać tak duże kontrowersje?

Chrzciny Archiego Harrisona były uroczystością prywatną.

Książę William uważa, że Meghan i Harry przesadzają z ukrywaniem Archiego

