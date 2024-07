1 z 6

Maja Ostaszewska wychodzi z budynku TVP

Maja Ostaszewska przyłapana przez paparazzi! Dawno niewidziana aktorka opuszczała właśnie budynek Telewizji Polskiej. Gwiazda była ubrana bardzo skromnie, jednak w jej stylizacji nie zabrakło nutki nonszalancji w postaci podwiniętych nogawek spodni, odsłaniających kostki. Aktorka postawiła na swobodny, codzienny look. Maja już nas przyzwyczaiła do swojego zamiłowania do klasyki i stonowanych stylizacji. Tym razem również wybrała strój o takim charakterze. Motyw przewodni? Ponadczasowa, klasyczna czerń! My jesteśmy na tak! Uwielbiamy czarny total look! A Wam jak się podoba zimowa stylizacja aktorki?

Zobacz też: Ostaszewska jest buddystką. Opowiedziała o swoich świętach Bożego Narodzenia