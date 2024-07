Maja Hyży w lipcu po raz czwarty została mamą i nie tylko pracowała niemal do samego porodu, ale błyskawicznie wróciła też do obowiązków zawodowych. Ostatnio paparazzi przyłapali młodą mamę, kiedy opuszczała studio Telewizji Polskiej i nie była sama. Mai Hyży towarzyszyły jej córeczki i wygląda na to, że Antosię i Zosię łączy wyjątkowa więź...

Maja Hyży z córeczkami pod studiem Telewizji Polskiej. Urocze ujęcia

Maja Hyży niebawem miała wziąć ślub ze swoim partnerem, ale ostatecznie para odłożyła tę decyzję, a w mediach było głośno o kryzysie w ich związku. Wokalistka rozwiała wątpliwości na ten temat i zapewniła, że nadal łączy ich miłość. Ostatnio Maja Hyży zaskoczyła dość odważną stylizacją, którą wybrała przy okazji premiery filmu "Ania". Teraz piosenkarka została przyłapana przez paparazzi, kiedy wychodziła ze studia TVP razem z najmłodszymi córeczkami. Maja Hyży tego dnia postawiła na wygodny zestaw w energetycznym kolorze. Różowy dres przyciąga uwagę, a fioletowe dodatki jeszcze bardziej podkręcają ten jesienny look.

Na największą uwagę zasługują jednak córeczki Mai Hyży. Antosia z czułością przytulała młodszą siostrę. Zobaczcie te urocze zdjęcia!

Zobacz także: Maja Hyży w bardzo odważnej stylizacji. Gwiazda prowokuje w sieci: "Wypada czy nie?"

Maja Hyży doskonale radziła sobie z córeczkami i po raz kolejny udowodniła, że łączenie pracy z macierzyństwem nie sprawia jej większych problemów. Obejrzyjcie wszystkie zdjęcia!

