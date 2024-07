Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą mnóstwo zwyczajów - choinka, opłatek, 12 potraw - to tylko niektóre z polskich tradycji. Polskie gwiazdy bardzo dbają o to, by wszystko zostało wykonanie zgodnie ze zwyczajami. Przypomnijmy: Tak polskie gwiazdy spędziły Wigilię: z rodziną, ze znajomymi, w górach...

Inaczej sprawa wygląda w przypadki Mai Ostaszewskiej, która jest buddystką. Choć święta mają dla niej trochę inny wymiar, w jej domu nie brakowało śpiewania kolęd. Rodzice zwracali jednak uwagę na inne rzeczy, zwłaszcza na kwestię zwierząt:

Wychowałam się w tradycji buddyjskiej, jednak Boże Narodzenie było dla nas ważnym świętem rodzinnym. Śpiewaliśmy kolędy na głosy, bardzo długo wierzyliśmy w aniołka i czekaliśmy, aż o północy przemówią nasze psy i koty. Inne dzieci się z nas śmiały. Dla nas to było święto czułości i uważności na innych, nie tylko członków rodziny. Dużo energii poświęcaliśmy na przykład uświadamianiu ludziom, że kupowanie żywego karpia jest źródłem ogromnego cierpienia dla tej istoty - mówiła w Polskim Radiu 2

