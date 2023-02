Maja Hyży przeszła siedem operacji i czekają ją kolejne. "Ból, rehabilitacja, stawianie pierwszych kroków"

Maja Kapłon opublikowała w sieci wzruszający wpis i pokazała swoim fanom, jak po operacji wyglądają jej plecy! Maja Kapłon, która widzowie z pewnością pamietają z programu "The Voice of Poland", już od kilku tygodni przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeszła poważną i skomplikowaną operację kręgosłupa. Wokalistka od dzieciństwa zmagała się z poważnymi problemami z kręgosłupem, jednak kilka miesięcy temu jej stan gwałtownie się pogorszył - stalowy pręt, który go podtrzymywał, pękł. Życie i zdrowie Mai mogła uratować jedynie bardzo kosztowna operacja. Na szczęście fani i koledzy z "The Voice of Poland" ruszyli z pomocą i dzięki zbiorce pieniędzy artystka mogła polecieć do USA. Maja Kapłon zdradza, jak teraz wygląda jej życie Maja Kapłon operacje przeszła 6 marca. Dziś wokalistka pokazała, jak wyglądają jej plecy - Maja zaprezentowała zdjęcia sprzed i po operacji w USA. Gwiazda "The Voice of Poland" przyznała, że dziś na nowo musi nauczyć się chodzić, stać a nawet siedzieć. Kapłon opublikowała wzruszający wpis w którym wspomina swoją walkę o zdrowie i życie! Ostatnio nie wstawiałam nic, ani nie informowałam Was o tym co u mnie. Było ciężko okiełznać ból. Uczę się na nowo chodzić, stać, siedzieć - łapie balans. JESTEM NAJSZCZĘŚLIWSZYM CZŁOWIEKIEM NA ZIEMI. 😭 Jako mała dziewczynka patrzyłam na siebie w lustrze i modliłam się do Bozi - chciałabym mieć proste plecki. Jako nastolatka cierpiałam z powodu braku pogodzenia się z tym, że nie mogę nosić tego co inne dziewczyny, że nie mam takiej talii itp. Jako pełnoletnia dziewczyna byłam już pogodzona z tym, że mam garba, ale miałam w głowie, że moją wartością nie jest moje ciało. Napisałam wtedy piosenkę, której częścią było: „Teraz kochaj nie co na mnie, ale to co jest w miej...