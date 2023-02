Wielki finał polskich eliminacji do 67. Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się już 26 lutego. Wtedy to przed jurorami i telewidzami zaprezentuje się dziesięcioro wykonawców, wyłonionych z listy liczącej ponad 80 nazwisk, bo tylu artystów zgłosiło się do preselekcji. TVP będzie też dysponować jedną "dziką kartą", którą wyróżni wybranego wykonawcę i dopuści go do finału. Do końcowej rywalizacji dostanie się trójka najlepszych, którzy ponownie wykonają swoje premierowe piosenki. I tu, po raz kolejny, głos będą mieli widzowie. Eurowizja 2023: Urbańska, mister Polski, finalistka "Projekt Lady" oraz reprezentantka Według nieoficjalnego zestawienia, opublikowanego przez Dziennik Eurowizyjny, o możliwość zaprezentowania się w finale walczą w większości nieznani szerszej publiczności debiutanci, ale i preselekcyjne weteranki oraz kilka zaskakujących nazwisk. Warunek stawiany startującym jest jeden - proponowany utwór nie mógł być publikowany ani publicznie odtwarzany przed wrześniem 2022 roku. I tak o głosy widzów oraz przychylność jurorów podczas preselekcji do Eurowizji 2023 zabiegać będą m.in.: Natasza Urbańska (z piosenką "Lift u up") - przypomnijmy, że artystka już dwukrotnie otarła się o zwycięstwo w preselekcjach. W 2007 roku zajęła trzecie miejsce, prezentując utwór "I like it loud". Rok później, z ugruntowaną pozycją w show-biznesie, dzięki "Przebojowej nocy" i rywalizacji w "Jak oni śpiewają", uplasowała się na drugiej pozycji, zmuszona uznać przewagę Isis Gee. Natasza Urbańska wykonała wtedy kompozycję "Blow over" i wystąpiła w stylizacji a'la seksowna panna młoda, w ultrakrótkiej sukni ślubnej i czarnych lakierowanych kozaczkach. Jej występ w towarzystwie tancerzy z Teatru Studio Buffo uznano za najciekawszy, a...