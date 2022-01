Maja Hyży gorzko o stanie zdrowia w ciąży: "Z dnia na dzień jest coraz gorzej"

Christina Aguilera sprawia wrażenie silnej kobiety, mającej dystans do swoich kompleksów. Zresztą sama wielokrotnie powtarzała, że akceptuje swój wygląd, a w piosence "Beautiful" śpiewała o tym, że jesteśmy piękni, cokolwiek mówią inni. Ale czy na pewno? Okazuje się, że prywatnie gwiazda jest przewrażliwiona na punkcie swojej wagi. Podobno obsesyjnie odchudza się i sięga po wszystkie, nawet najbardziej skrajne sposoby mające zapobiegać jej zbędnym kilogramom. Aguilera korzysta z pomocy prywatnego trenera, dietetyka, a nawet hipnotyzera, ale mimo to i tak jej waga rośnie! - Christina nienawidzi swoich nowych kształtów, ogromnych ud i krągłych bioder . Stara się ubierać na czarno, by wyglądać nieco szczuplej - donosi TMZ.com znajomy gwiazdy. Prawdopodobnie dodatkowe kilogramy są uzależnione od kryzysu w związku Christiny. Sama artystka nawet nie ukrywa, że teraz przechodzi ciężki okres. - Rozwód mam już za sobą, ale nadal go przeżywam . To było naprawdę trudne doświadczenie, zwłaszcza, że cały świat stał się świadkiem i sędzią mojej porażki. Czasem mam naprawdę kiepskie dni i muszę robić wszystko, by świat tego nie dostrzegł - wyznała gwiazda TMZ.com. Trzymamy kciuki za Christinę! habibi