Lada dzień Monika Mrozowska przywita na świecie swoje czwarte dziecko. Wiadomo już, że aktorka spodziewa się synka. Jak się okazuje, o to, czy mały Lucjan będzie zdrowy, gwiazda "Rodziny zastępczej" martwiła się niemal przez całą ciążę... Monika Mrozowska martwiła się o synka! W rozmowie z magazynem "Party" Mrozowska przyznała, że ciąża w pandemii nie była dla niej zbyt komfortowa. Powód? Bała się o zdrowie swoje i malucha. Monika nie ukrywa, że początkowo wpadła w panikę. Śledziła wszystkie wiadomości i czytała artykuły na temat COVID-19. Szybko zorientowała się jednak, że to bardzo negatywnie wpływa na jej psychikę, więc się od tego odcięła. Aktorka żartuje, że szybciej niż zarażenie koronawirusem groziło jej sfiksowanie w czterech ścianach własnego domu. Dlatego musiała zachować zdrowy rozsądek, a przy tym starać się żyć możliwie normalnie. Mimo to w drugim trymestrze ciąży pojawiły się komplikacje. Okazało się, że wyniki badań były niejednoznaczne. Istniało ryzyko, że synek gwiazdy nie jest do końca zdrowy.... Przez całą ciążę byłam pod opieką wspaniałego lekarza, dla którego zdrowie psychiczne matki i zdrowie dziecka jest priorytetem. Na każdej wizycie pan doktor uspokajał mnie, że wyniki mogą wyjść raz lepsze, raz gorsze, podobnie jak obraz USG, ale muszę pracować nad tym, żeby bez względu na wszystko zachować spokój. A to bywało trudne. Pomagała mi świadomość, że jestem pod doskonałą opieką – powiedziała "Party" Mrozowska. Całe szczęście ten trudny czas jest już za nią. Mały Lucjan, którego cała rodzina nazywa pieszczotliwie Lucky Luckiem, pojawi się na świecie już... 19 stycznia. Z racji tego, że była to ciąża podwyższonego ryzyka, chłopiec przyjdzie na świat przez cesarskie cięcie. Mam 40 lat...