Grzegorz Hyży wydał oświadczenie i odpowiada na atak byłej żony, Mai Hyży! "Moja rodzina dostaje wulgarne wiadomości i odbiera pogróżki"

Grzegorz Hyży opublikował oświadczenie, które jest odpowiedzią na mocny atak Mai Hyży. Była żona wokalisty w czwartkowy wieczór zamieściła wpis na Instagramie, który odbił się szerokim echem w mediach. Piosenkarka opisywała w nim między innymi, że jest nękana i gnębiona psychicznie przez pewną osobę. Fani wokalistki wywnioskowali z jej oświadczenia, że gwiazda pisze o swoim byłym mężu.

Grzegorz Hyży zdecydował się zabrać głos w tej sprawie w piątkowy wieczór. Jak przyznał, jest wstrząśnięty tą sytuacją, a wpis byłej żony "jest kłamliwy, oszczerczy" i doprowadził do tego, że jego najbliżsi otrzymują pogróżki. Co wokalista napisał w swoim oświadczeniu? Szczegóły poniżej.

Grzegorz Hyży opublikował mocne oświadczenie, w którym odniósł się do wpisu byłej żony. Wokalista zaznaczył, że dobro jego dzieci i rodziny było dla niego zawsze najważniejsze i z tego też względu nigdy nie chciał, aby jego konflikt z byłą żoną toczył się medialnie. Jednak po czwartkowym wpisie swojej byłej partnerki, wokalista postanowił zareagować, aby bronić swojego dobrego imienia. Grzegorz Hyży stanowczo zaznaczył, że troszczy się o swoich synów i dba o ich dobro, ale niestety jego "ugodowa postawa została wykorzystana przeciwko niemu".

Jako ojciec chroniłem prawa moich synów do prywatności, stanowczo nie zgadzając się na publikację ich wizerunku. Nie wykorzystywałem ich także do budowania swojej medialnej kariery.

W dalszej części oświadczenia muzyk poinformował, że wpis Mai Hyży i wywołana nim lawina komentarzy, doprowadziły do tragicznych skutków. Jego najbliżsi otrzymują pogróżki i wulgarne wiadomości. Wokalista podkreślił, że jest "wstrząśnięty i zasmucony treścią kłamliwego i oszczerczego wpisu".

Reakcją na to stał się tekst umieszczony na Instagramie Mai Hyży. Jestem wstrząśnięty i zasmucony treścią tego kłamliwego i oszczerczego wpisu, który od razu stał się przedmiotem licznych komentarzy oraz artykułów w mediach. Ogrom hejtu i gróźb, jaki one wywołały, zmusza mnie do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Bardzo łatwo jest kilkoma zdaniami zniszczyć komuś życie. To one sprawiły, że moja rodzina dostaje wulgarne wiadomości i odbiera pogróżki, które powodują że osoby mi najbliższe czują się zaszczute i zagrożone. Nikt z moich bliskich nie zasługuje na medialny lincz. Tak poważne i intymne sprawy nie mogą toczyć się w social mediach i w tabloidach, bowiem konsekwencje takich działań w realnym życiu mogą być tragiczne (...)