Maja Hyży i jej partner Konrad kupują dom! Czy po przeprowdzce planują ślub?

Spełniła swoje trzy marzenia: zakochała się, urodziła córkę i wzięła udział w 14. edycji "Twoja Twarz Brzmi znajomo". Teraz Maja Hyży zamierza spełniać kolejne. Jakie? W rozmowie z "Party" wokalistka opowiedziała, jak zmieniło się jej życie po narodzinach córeczki Antosi i jak radzi sobie jako matka trojga dzieci. Opowiedziała też, jak poznała swojego obecnego partnera Konrada, z którym planuje kupić nowy, wiekszy dom i czy kolejnym krokiem ich miłości będzie ślub!

Jak Maja Hyży poznała swojego partnera?

Po raz pierwszy została mamą dziewięć lat temu. Na świat przyszły wtedy bliźniaki: Wiktor i Alexander, synowie Mai ze związku z Grzegorzem Hyżym. Po rozstaniu z muzykiem Maja długo była sama.

Nie sądziłam, że jako 30-latka po przejściach i matka dwójki dzieci zakocham się na zabój i poczuję motyle w brzuchu. A jednak! – mówi „Party”.

Swojego obecnego partnera Konrada poznała dwa lata temu. Nie ma imprezie, nie przez przyjaciół tylko... pod własnym domem!

Znałam go z widzenia. Mieszkamy na tym samym osiedlu, nasze dzieci chodziły do tej samej szkoły, ale mimo to przez pięć lat mijaliśmy się bez słowa – wspomina Hyży. – Któregoś dnia Konrad, otwierając mi bramkę wejściową, powiedział „dzień dobry”. Czułam, że na tym się nie skończy – zdradziła "Party".

I nie myliła się. Sąsiad zaczepił ją na Instagramie i zaprosił na kawę. Szybko okazało się, że wiele ich łączy. Podobne doświadczenia, spojrzenie na świat. Przyjacielskie spotkania z czasem przerodziły się w uczucie. Maja zaszła w ciążę, a w lipcu 2020 roku na świecie pojawiła się Tosia.

Oboje z Konradem marzyliśmy o córce, a moi synowie o siostrze. I nasze marzenie się spełniło. Nie chcę zapeszać, ale Tośka naprawdę jest aniołem. Prawie w ogóle nie płacze, non stop się uśmiecha i sprawia, że nawet najbardziej ponury dzień jest radosny – mówi Hyży.

Na razie Maja razem z dziećmi i partnerem mieszka w małym mieszkaniu na jednym z warszawskich osiedli. Ale wkrótce to się zmieni! Teraz wspólnie z Konradem planują wyprowadzkę z bloku. Najlepiej do domu z ogrodem położonym w cichej okolicy. Marzy, by dzieciaki miały osobne pokoje, a ona wymarzony taras, na którym mogłaby pić oranna kawę.

Czy wokalistka planuje też ślub?

Maja Hyży weźmie ślub?

Nagrania do programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, którego jedną z uczestniczek była Maja, zakończyły się pod koniec marca. Jakie plany na najbliższe miesiące ma wokalistka? Hyży zapewnia, że chce wrócić do muzyki, którą po porodzie Antosi odłożyła na drugi plan. Na razie jej priorytetem jest nowy, większy dom. Czy po przeprowadzce Maja i Konrad zdecydują się na ślub?

Na razie nie mamy takich planów. A co przyniesie przyszłość? Zobaczymy – dodaje tajemniczo Hyży.

Maja Hyży i jej partner Konrad zostali rodzicami Tosi w lipcu 2020.

Córka Mai Hyży skończyła dziewięć miesięcy.