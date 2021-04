Wstrząsający wpis Mai Hyży: "Jestem nękana i prześladowana". Fani sugerują, że mówi o... Czy to możliwe?! 

W czwartkowy wieczór na oficjalnym profilu Mai Hyży pojawił się wstrząsający wpis. Znana piosenkarka, która ostatnio podbija swoimi występami serca widzów i jurorów programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", dziś jest szczęśliwą mamą, ma kochającego partnera, z którym planuje kupić dom i realizuje swoje marzenia. Jednak jak się okazuje, w jej życiu nie brakuje również dramatycznych chwil. Wyznała swoim fanom, że od lat jest prześladowana i nękana.

Pod jej poruszającym wyznaniem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy. Internautki starały się okazać swojej idolce jak największe wsparcie i choć Maja Hyży nie zdradziła we wpisie o kogo jej chodzi, ale internauci sami wysnuli sugestie. Zobaczcie sami.

Maja Hyży postanowiła powiedzieć dość. Gwiazda, która w ostatnich latach przeszła rozstanie z Grzegorzem Hyżym oraz partnerem, którego ukrywała przed mediami, dziś jest szczęśliwie zakochana, jednak jak się okazuje, w jej życiu jest ktoś, kto skutecznie, jak sama przyznała, je zatruwa. Piosenkarka postanowiła otworzyć się przed swoimi fanami i opowiedzieć o ciemnych stronach swojej rzeczywistości. Nie ma jednak zamiaru dłużej tego tolerować i dalej pozwalać się krzywdzić.

Jak się okazuje, człowiek, o którym pisze Maja Hyży, obserwuje ją na każdym kroku - śledzi jej współprace, wysyła fałszywe maile i ma podglądać jej codzienne życie z fałszywych profili w mediach społecznościowych. Jak przyznała gwiazda na początku swojego wpisu, chodzi o kogoś kto kiedyś był obecny w jej życiu.

W związku z tym, że dostaję już listy, w których czytam te wszystkie kłamliwe oszczerstwa, podłe zarzuty i zmanipulowane fakty, nie zgadzam się więcej na zamiatanie spraw pod dywan. Koniec Twojej brudnej gry. Jeśli myślisz, że Twoje białe rękawiczki są nadal czyste, to się grubo mylisz. Są brudne i śmierdzą. Mam dosyć screenów/dowodów mojego Instagrama, to jakim wózkiem jeździ moja córka, to z jaką marką współpracuje, to jaki dostałam catering, to gdzie byłam na wakacjach itd. Myślałam, że jak zablokowałeś mnie kilka lat temu wraz swoją partnerką na Instagramie, oznacza, że moje życie was nie interesuje?! Myliłam się. Jestem szpiegowana każdego dnia, obserwowana, bądź podglądana z fikcyjnego konta byś był na bieżąco! Dostaję fikcyjne zapytania na meila o współpracę, byś zrobił sobie screen/dowód i zajrzał w moją kieszeń! Obrzydliwe i podłe.