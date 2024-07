Co działo się z Magdaleną Żuk? Czy Polka, która w tragicznych okolicznościach zmarła w Egipcie, przeżyła załamanie psychiczne? Media i opinia publiczna wciąż zastanawiają się, co mogło doprowadzić do niepokojącego zachowania 27-latki z Bogatyni. Sprawę Magdaleny Żuk w Dzień Dobry TVN próbował wytłumaczyć terapeuta Andrzej Komorowski. Specjalista skomentował zachowanie Magdy, która według medialnych doniesień kilka lat temu korzystała z pomocy psychologa.

Co w rozmowie z DDTVN powiedział terapeuta Andrzej Komorowski? Posłuchajcie sami!

Śmierć Magdaleny Żuk wstrząsnęła całą Polską.