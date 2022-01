Magdalena Stępień pokazała zdjęcie ze szpitala: "Nie przestawajcie się modlić za mojego synka"

Magdalena Stępień podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie z synem i podziękowała wszystkim za wsparcie w trudnych chwilach. Młoda mama walczy o zdrowie ukochanego synka, który zmaga się z nowotworem. Chłopczyk wciąż przebywa w szpitalu, do którego trafił ponad tydzień temu. Teraz w sieci pojawiło się nowe zdjęcia chłopca, a jego mama zwróciła się do internautów. Sprawdźcie, co napisała Magdalena Stępień!

Magdalena Stępień z synem wciąż w szpitalu

Ponad tydzień temu Magdalena Stępień dowiedziała się, że jej malutki synek zachorował. Okazało się wówczas, że u Oliwiera zdiagnozowano rzadki nowotwór. Zrozpaczona mama chłopca opublikowała w sieci poruszający wpis, w którym poinformowała o dramacie synka.

Kiedy pół roku temu Oliwier pojawił się na świecie byłam najszczęśliwszą kobietą nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w całym wszechświecie. Wiedziałam, że od tej pory będziemy mieli siebie i miłość, której nie da opisać się słowami. Jest dla mnie wszystkim. Nikt i nic nie jest ważniejsze od Niego. Dziś usłyszałam straszną wiadomość, diagnozę - nowotwór – bardzo rzadko występujący guz wątroby- poinformowała wówczas Magdalena Stępień.

Chłopczyk trafił do szpitala, w którym rozpoczął walkę o zdrowie.

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak o guzie wątroby półrocznego synka: "Pokonamy chorobę razem"

Instagram/@magdalena___stepien

Magdalena Stępień nie ukrywa, że lekarze wykryli chorobę u jej syna przy okazji profilaktycznych badań przed szczepieniem. Mały Oliwier zmaga się z rzadkim guzem wątroby i kilka dni temu rozpoczął chemioterapię. Niestety, ostatnio okazało się, że Magdalena Stępień i jej synek zarazili się również koronawirusem.

Jesteśmy na izolacji, ale mały ma się dobrze, jest po pierwszej chemii. Nie poddajemy się, szukamy kliniki, która podejmie się leczenia i mam nadzieję, że niedługo wylecimy z Polski aby kontynuować leczenie mojego małego wojownika. Trzymacie kciuki, módlcie się - mówiła Magdalena Stępień.

Zobacz także: Internauci o chorym synku Magdy Stępień: "Superbohater, który pomógł mamie przetrwać"

Instagram / magdalena__stepien

Teraz młoda mama opublikowała w sieci nowe zdjęcie z synem i podziękowała wszystkim za wiadomości ze wsparciem.

Każdego dnia otrzymuję setki wiadomości o tym, że się modlicie, że trzymacie za nas kciuki i jak pewnie się domyślacie nie jestem w stanie odpisać prawie na żadną wiadomość. Każdą wolną chwilę wykorzystuję ma modlitwę i zbieranie siły, ale chcę abyście wiedzieli, że widzę Wasze wsparcie oraz zaangażowanie. Jestem Wam wdzięczna KAŻDEMU. Z calego serca dziękuję i proszę nie przestawajcie się modlić za mojego synka- napisała Magdalena Stępień.

Synkowi Magdaleny Stępień życzymy dużo zdrowia!

Zobacz także: Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka wspiera Magdalenę Stępień w walce o zdrowie syna. Poruszające słowa...