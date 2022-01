Jakub Rzeźniczak o guzie wątroby półrocznego synka: "Pokonamy chorobę razem"

Jakub Rzeźniczak po dramatycznej informacji, jaką Magdalena Stępień przekazała na Instagramie na temat choroby ich syna, opublikował zdjęcie z Oliwierem. Piłkarz zapewnia, że zrobi wszystko, aby pomóc dziecku pokonać rzadki nowotwór. Realcje pary nie zawsze dobrze się układały, ale w tak trudnym momencie życia jednoczą siły i wspólnie walczą o zdrowie i życie dziecka!

Jakub Rzeźniczak w poruszającym wpisie wspiera byłą partnerkę, Magdalenę Stępień i ich synka chorego na bardzo rzadko występujący guz wątroby. Para dzisiaj usłyszała diagnozę i proszą o wsparcie i modlitwę w tym trudnym czasie:

Internauci wspierają rodziców Oliwiera i pod postem o chorobie chłopca pojawiło się mnóstwo słów wsparcia:

Magdalena Stępień nie ukrywa, że najbliższe miesiące będą bardzo trudne, a ich domem będzie szpital:

Magdalena Stępień druzgocącą wiadomością o chorobie synka podzieliła się wieczorem 20 stycznia. To właśnie dziś usłyszeli okrutny wyrok: Mały Oliwierek choruje na nowotwór. Ma rzadko występującego guza wątroby:

(...) to z czym przyszło mi się zmierzyć to walka o życie mojego kochanego Synka.

Kiedy pół roku temu Oliwier pojawił się na świecie byłam najszczęśliwszą kobietą nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w całym wszechświecie. (...) Dziś usłyszałam straszną wiadomość, diagnozę - nowotwór – bardzo rzadko występujący guz wątroby. (...) Bardzo wierzę w to, że mój mały Wojownik będzie zdrowy, że będziemy cieszyć się życiem. Jedyne o co chce Was poprosić to modlitwa w intencji zdrowia mojego Kochanego Olisia. Płynie od Was taka dobra energia, że jeśli wszyscy połączymy się w modlitwie to na pewno stanie się cud - napisała we wpisie na Instagramie.