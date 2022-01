Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka wspiera Magdalenę Stępień w walce o zdrowie syna. Poruszające słowa...

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak mają za sobą trudny czas. Zaledwie kilka dni temu para usłyszała dramatyczną diagnozę. U ich syna Oliwiera wykryto rzadki nowotwór wątroby i zaczęła się walka o zdrowie i życie chłopca. Chłopca czeka chemioterapia, o czym w mediach społecznościowych informowała Magdalena Stępień, a w dalszej kolejności planowane jest leczenie chirurgiczne:

Teraz była partnerka Jakuba Rzeźniczaka odniosła się do tej dramatycznej sytuacji i przesłała słowa wsparcia...

Wiadomość o chorobie syna Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka poruszyła internautów, którzy przesyłają rodzicom chłopca słowa wsparcia i zapewniają o modlitwie za zdrowie Oliwiera. Teraz do tego grona dołączyła była partnerka piłkarza, Ewelina. Kobieta zamieściła na Instagramie zdjęcie swojej córki Inez razem z Oliwierem oraz swoje zdjęcie z Magdaleną. Obie kobiety wielokrotnie były przyłapane przez paparazzi podczas wspólnych spacerów z dziećmi i wydaje się, że bardzo się wspierają. Teraz była partnerka Jakuba Rzeźniczaka opublikowała poruszający wpis:

Internauci nie kryją wzruszenia, że obie kobiety wspierają się wzajemnie, a ich dzieci mają ze sobą kontakt:

Magdalena Stępień 20 stycznia podzieliła się ze swoimi obserwatorami dramatyczną diagnozą dotyczącą swojego synka i poprosiła o modlitwę za zdrowie OIiwiera.

To z czym przyszło mi się zmierzyć to walka o życie mojego kochanego Synka.

Kiedy pół roku temu Oliwier pojawił się na świecie byłam najszczęśliwszą kobietą nie tylko na kuli ziemskiej, ale i w całym wszechświecie. (...) Dziś usłyszałam straszną wiadomość, diagnozę - nowotwór – bardzo rzadko występujący guz wątroby. (...) Bardzo wierzę w to, że mój mały Wojownik będzie zdrowy, że będziemy cieszyć się życiem. Jedyne o co chce Was poprosić to modlitwa w intencji zdrowia mojego Kochanego Olisia. Płynie od Was taka dobra energia, że jeśli wszyscy połączymy się w modlitwie to na pewno stanie się cud - napisała we wpisie na Instagramie.