Syn Magdaleny Stępień i Jakuba Rzeźniczaka ma nowotwór: "To rzadki guz wątroby"

Magdalena Stępień podzieliła się w mediach społecznościowych dramatyczną wiadomością o chorobie swojego syna. U Oliwiera został zdiagnozowany rzadki nowotwór. Była gwiazda "Top Model" jest załamana i prosi swoich fanów o modlitwę za zdrowie chłopca.

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak rozstali się jeszcze przed narodzinami Oliwiera. Relację pary nawet po narodzinach chłopca nie układały się najlepiej, ale modelka była dumna z roli mamy i nie kryła radości z faktu, że Oliwier pojawił się w jej życiu. Teraz Magdalena Stępień, która jakiś czas temu zniknęła z Instagrama opublikowała dramatyczny wpis, w którym informuje, że jej syn jest cieżko chory.

Uczestniczka "Top Model" wierzy, że jej synek pokona chorobę i leczenie przyniesie spodziewane efekty. Magdalena Stępień prosi o modlitwę za swojego "małego Wojownika":

Bardzo wierzę w to, że mój mały Wojownik będzie zdrowy, że będziemy cieszyć się życiem. Jedyne o co chce Was poprosić to modlitwa w intencji zdrowia mojego Kochanego Olisia. Płynie od Was taka dobra energia, że jeśli wszyscy połączymy się w modlitwie to na pewno stanie się cud.