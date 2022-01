Magda Stępień wyjawiła, jak dowiedziała się o nowotworze u synka. Ma ważny apel do matek!

Magdalena Stępień z Top Model na potrzeby programu sporo schudła, żeby mieć szansę na karierę w modelingu. A jak wyglądała przed udziałem w programie? Na jej Facebooku pojawiła się fotka. Fani są zaskoczeni - Magda jest nie do poznania! Magda z Top Model dodała takie zdjęcie na prośbę fanów. Czy chce ich zmotywować do pracy nad sobą? Dostaje mnóstwo wiadomości w których prosicie mnie żebym dodała zdjęcie przed i po schudnięciu 😆 Wiec jak widzicie sami wszystko w życiu jest możliwe jeśli czegoś bardzo się chce 😃 I jeszcze jedno czuje się dobrze tak jak wyglądam i nie mam zamiaru przytyć 😂 może 2 kg - pisze Stępień Jak zareagowali fani? W większości są zachwyceni jej metamorfozą. My również jesteśmy pod wrażeniem. Zobacz także: Radek Pestka na diecie modelek. Nie zgadniecie czym żywi się zwycięzca "Top Model"! Magda Stępień z Top Model przed i po schudnięciu (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Dostaje mnóstwo wiadomości w których prosicie mnie żebym dodała zdjęcie przed i po schudnięciu 󾌲 Wiec jak widzicie sami... Posted by Magdalena Stępień-Kolesnikow on 5 grudnia 2015 Magda Stępień po diecie (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Look like is going to be a good day 󾮡󾮞 #topmodelpolska #me #polish #girl #new #project...