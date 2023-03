Magdalena Stępień zareagowała na pytanie o żonę Jakuba Rzeźniczaka. Modelka pokazała też grób syna

Magdalena Stępień w mediach społecznościowych podzieliła się kolejnym poruszającym wpisem dotyczącym żałoby po jej synku. Była modelka pokazała też, jak obecnie wygląda grób jej synka, a napis na płycie chwyta za serce. Magdalena Stępień nie ukrywa, że zbliżające się Święto Zmarłych to dla niej wyjątkowo trudny czas... Magdalena Stępień pokazała, jak wygląda grób Oliwierka Kilka dni temu Magdalena Stępień opublikowała poruszające wspomnienie swojego synka i napisała: mijają 3 miesiące odkąd odszedłeś synku do nieba. Pogrążona w żałobie gwiazda "Top Model" od czasu do czasu publikuje wspomnienia o swoim synku i nie ukrywa, że po okresie milczenia, teraz chce przejść przez ten najtrudniejszy czas w jej życiu na własnych zasadach. Za kilka dni Dzień Zmarłych, a Magdalena Stępień opublikowała poruszający wpis, w którym mówi wprost, że właśnie przechodzi przez piekło: Kiedyś ktoś mi powiedział, piekło nie istnieje. Mylił się, ja obecnie przez nie przechodzę - napisała Magdalena Stępień. Zobacz także: Magdalena Stępień wspomina małego Oliwierka: "Trzy miesiące, ogromna pustka" Magdalena Stępień dodaje też, że jej synek cały czas daje jej ogromną siłę i bez niej "nie dałaby rady". Modelka odniosła się też do sytuacji, która obecnie dzieje się wokół niej być może chodzi również o wpisy Jakuba Rzeźniczaka i pisze krótko "brak słów": Gdyby nie siła, jaką dostaje od Oliwierka, nie dałabym rady patrząc na to co dzieje się dookoła mnie. Brak słów. Tak to zostawię - dodała Magdalena Stępień. Zobacz także: Jakub Rzeźniczak o pogrzebie synka, na którym byli fotoreporterzy: "Było mi wszystko jedno..."