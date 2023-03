Gwiazdy wspierają walczącą o życie żonę Dawida Kubackiego. Magdalena Stępień, Ewa Bilan-Stoch i inni

Nadszedł pierwszy moment radości dla polskich kibiców, którzy śledzą rywalizację sportowców podczas XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Po udanym występie Dawida Kubackiego na koncie Polski pojawił się wreszcie medal. W niedzielę 6 lutego skoczek narciarski wywalczył brąz w konkursie indywidualnym. Wyżej na podium stanęli Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wygrał złoty medal oraz Austriak Manuel Fettner, który zakończył zawody na drugim miejscu. Po sukcesie Dawida Kubackiego niespodziewanie pojawiła się interesująca wymiana wiadomości między prezesem TVP Jackiem Kurskim a żoną innego skoczka narciarskiego, Kamila Stocha. Po wymownym wpisie szefa Telewizji Polskiej Ewa Bilan-Stoch postanowiła wbić mu szpilkę. O co poszło? Komentarze podczas skoków narciarskich podzieliły publiczność Z pewnością nie było przed telewizorem osoby, która nie cieszyła się z sukcesu Dawida Kubackiego. Do tej pory polscy skoczkowie narciarscy nie mieli szczęścia. Podczas ostatnich zawodów wyniki reprezentantów były dalekie od satysfakcjonujących. Nic dziwnego, że gdy stało się jasne, że Dawid Kubacki stanie na podium na XXIV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, wśród kibiców wybuchła euforia. Reprezentant kraju otrzymał też mnóstwo wiadomości z gratulacjami od wysoko postawionych polityków oraz gwiazd. Zobacz także: Igrzyska Olimpijskie 2022: Marcelina Ziętek kibicuje Piotrowi Żyle! Tak ucisza plotki o rozstaniu? Gratulacje Dawidowi Kubackiemu wysłał również prezes TVP Jacek Kurski. Szef Telewizji Polskiej postanowił jednak nie tylko przekazać skoczkowi narciarskiemu kilka miłych słów. Wykorzystał tę okazję, by wbić szpilkę stacji TVN, która ostatnio wykupiła prawa do emisji większości konkursów z dyscypliny uwielbianej przez Polaków....