Magdalena Stępień idzie do sądu? Jest oświadczenie modelki: "Zdecydowałam się podjąć kroki prawne"

Magdalena Stępień nie zatrzymuje się i robi wszystko, aby zebrać środki na leczenie i operację Oliwiera, która ma się odbyć w Izraelu. Ostatnio okazało się, że chłopiec nie ma śmiertelnego genu, co zmieniło rokowania, a modelka nie ukrywa, że przypadek jej syna jest skomplikowany i zostanie opisany przez lekarzy. Teraz Magdalena Stępień opublikowała zdjęcie z zabaw z Oliwierem i zdradziła, gdzie wyprzedaje swoje ubrania i dlaczego! Magdalena Stępień pokazała nowe zdjęcia Oliwiera. Uroczy widok! Magdalena Stępień ostatnio udzieliła wywiadu dla serwisu kobieta.pl, gdzie poinformowała o aktualnym stanie zdrowia Oliwiera i opowiedziała o dalszych krokach. Gwiazda "Top Model" wierzy w cud i ma nadzieję, że jej syn po operacji będzie mógł wrócić do normalnego życia. Magdalena Stępień nie ukrywa, że koszty utrzymania w Izraelu są ogromne i alimenty, jakie otrzymuje od Jakuba Rzeźniczaka nie wystarczają na codzienne życie, dlatego zdecydowała się nawet wyprzedawać swoje rzeczy. Teraz modelka opublikowała kolejne zdjęcie Oliwiera z linkiem do zbiórki i prosi o kolejne wpłaty: Niesamowity, silny, dzielny mój Cud Boży - napisała Magdalena Stępień w opisie do zdjęcia z zabaw z synkiem. Zobacz także: Magdalena Stępień przekazała najważniejszą informację w swoim życiu: "W naszym przypadku to ogromny cud" Magdalena Stępień zdecydowała się poinformować swoje fanki, gdzie sprzedaje swoje ubrania. Ostatnio w wywiadzie dla serwisu kobieta.pl modelka zdradziła, że pieniądze otrzymane za ich sprzedaż przeznacza na swoje utrzymanie w Izraelu. Magdalena Stępień nie ukrywa, że za sam hotel blisko szpitala płaci 10 tys. zł miesięcznie. Tu jest okrutnie drogo, dlatego pieniądze, które dostaję od ojca dziecka plus to co mam ze sprzedaży moich butów czy ubrań idzie na utrzymanie. Sam hotel to 10...