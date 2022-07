Magdalena Narożna przeszła kolejną metamorfozę. "Chcę wyglądać, jak milion dolarów"

Magdalena Narożna kocha zmiany i nie boi się odważnych metamorfoz. Choć zazwyczaj widzimy gwiazdę "Pięknych i Młodych" w krótkiej blond fryzurze, to jednak od czasu do czasu wokalistka decyduje się na coś nowego. Tak się stało również i tym razem, kiedy to piosenkarka pochwaliła się długimi, bokserskimi warkoczykami. Jak zatem teraz wygląda? Zobacz także: Magdalena Narożna z "Pięknych i młodych" pokazała zmysłowe zdjęcia. Pozuje w seksownym bikini! Magdalena Narożna zmieniła fryzurę! Fani: "Prawdziwa Słowianka" Magdalena Narożna w polskim show biznesie bryluje już od blisko od dekady. Przez ten czas obserwowaliśmy już wiele zmian w wyglądzie gwiazdy, przede wszystkim jeśli chodzi o fryzurę. Magdalena Narożna jakiś czas temu zafundowała sobie prawdziwą burzę warkoczyków , która nie przypadła do gustu fanów. Niedługo potem znów wróciła do krótkiej blond fryzury, a teraz... znów postawiła na zmiany! Tym razem gwiazda disco polo postawiła na bokserskie warkoczyki. Efekt? Sami zobaczcie! Zobacz także: Magdalena Narożna z "Pięknych i młodych" pozuje w bikini. Gwiazda jeszcze zeszczuplała? Wygląda na to, że ta zmiana w wyglądzie piosenkarki bardzo przypadła do gustu fanów. W komentarzach pod postem czytamy wiele zachwytów. - Włoski piękne te pasują niż poprzednie - Pięknie Madziu prawdziwa Słowianka - Ale ślicznie ❤️ - Przepięknie wyglądasz 🔥😍 - Ślicznie pani wygląda w tej fryzurce - piszą fani. Magdalena Narożna aktualnie przebywa w USA, gdzie w najbliższych dniach zagra koncerty dla Polonii w Nowym Jorku i Chicago. Mimo intensywnego czasu w swoim życiu zawodowym, gwiazda nie zapomina jednak o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i solidaryzuje...