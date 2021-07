Magdalena Narożna z "Pięknych i młodych" pozuje w bikini. Gwiazda jeszcze zeszczuplała?

Magda Narożna z zespołu " Piękni i młodzi " tym razem zaskoczyła Internautów odważnym zdjęciem z wakacji, które spędza w Polsce. Po intensywnym czasie zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym gwiazda popularnego zespołu disco-polo wybrała się na urlop. Nie pozwala jednak fanom o sobie zapomnieć i co jakiś czas publikuje relacje z urlopu. Ta fotografia zrobiła na Internautach duże wrażenie. Zobaczcie, dlaczego! Magda Narożna pochwaliła się zdjęciem w bikini! Magda Narożna opublikowała zdjęcie z wakacji, które spędza na Mazurach. Gwiazda disco-polo zdecydowała się zaprezentować w kostiumie kąpielowym. Pod fotografią w wiszącym fotelu życzyła fanom miłego dnia, ale to doskonała figura piosenkarki i jej zgrabne nogi skradły to zdjęcie! Czy u Was też jest słoneczko? Miłego dnia Fani są zachwyceni zdjęciem gwiazdy "Pięknych i młodych". W komentarzach pojawiło się mnóstwo komplementów pod jej adresem: Madziu piękne nóżki 😘 Ale seksownego nogi Elegancko 😘 nic nie trzeba pisać widać na zdjęciu boska 😊😊😊 Tylko spójrzcie na to wakacyjne zdjęcie Magdy Narożnej. Wokalistka może się pochwalić naprawdę świetną figurą! Wyświetl ten post na Instagramie. Czy u Was też jest słoneczko? Miłego dnia :) #pieknaimloda #sunnyday #sunglasses #goodday #goodtime #holydays Post udostępniony przez Magdalena Narożna (@madzia_pim) Lip 22, 2020 o 2:47 PDT Niedawno Magda Narożna wywołała kontrowersję swoją stylizacją, którą założyła na komunię córki. ...