Magdalena Narożna zmieniła fryzurę! Fani: "Masakra, to nie jest fryz dla Pani"

Magdalena Narożna z "Pięknych i młodych" zaszalała z metamorfozą swojej fryzury. Niestety nowy look gwiazdy nie przypadł do gustu większości jej fanów.

Magdalena Narożna z zespołu "Piękni i młodzi" nie boi się odważnych zmian w swoim wyglądzie, co udowodniła nam już nie raz. Jednak tak szalonej metamorfozy chyba jeszcze u niej nie widzieliśmy! Również fani gwiazdy disco polo nie ukrywają, że są zaskoczeni jej nową fryzurą i wielu z nich pisze wprost, że ich zdaniem zmiana jest niekorzystna. Czy mają rację? Zobaczcie sami!

Magdalena Narożna pokazała się w nowej fryzurze. Fani nie szczędzą krytycznych słów!

Magdalena Narożna od lat jest jedną najbardziej popularnych wokalistek muzyki disco polo. Jej przygoda z show biznesem rozpoczęła się w 2014 roku - to właśnie wtedy piosenkarka wraz z zespołem "Piękni i młodzi" zdecydowała się na udział w programie "Must Be The Music". Zespołowi udało się dostać do wielkiego finału show, w którym zajęli wysokie miejsce, a następnie ich kariera mocno poszybowała w górę. "Piękni i młodzi" do dziś mają wierne grono fanów, a ci najchętniej podglądają losy głównej gwiazdy zespołu, czyli Magdaleny Narożnej.

Internauci uważnie śledzą instagramowy profil wokalistki, na którym regularnie pojawiają się nowe zdjęcia i nagrania. Magdalena Narożna już nie raz wywołała swoimi fotkami ogromne poruszenie wśród fanów. Tak się stało również i tym razem, kiedy to gwiazda "Pięknych i młodych" pochwaliła się swoją nową fryzurą!

Z głowy Magdaleny Narożnej zniknęła krótka, blond fryzura, a zamiast niej pojawiły się grube, przyciemniane warkoczyki. Gwiazda najwyraźniej jest zachwycona swoim nowym lookiem.

- Do Polski wracam w zupełnie innym wydaniu :) jak się Wam podoba? Jedno jest pewne, warto było siedzieć porę godzin by zobaczyć taki efekt końcowy :) miłego wieczoru :) - napisała Magdalena Narożna

Zobaczcie sami, jak teraz wygląda gwiazda muzyki disco polo!

Niestety, większości internautów nie przypadła do gustu ta zmiana w wyglądzie piosenkarki.

- Sorry, ale nie😬 - Nieeee, masakra, to nie jest fryz dla Pani proszę Pani 😢😢😢 - Pani Magdo proszę wrócić do swoich włosków 😊w tych wygląda Pani niekorzystnie. - 😢😢😢😢 okropnie, wyjdą ci włosy, nie wspomnę o bólu skóry głowy - Sorry, ale okropne te warkocze, za ciężkie i toporne, gdyby były cieniutkie i blond nabrałyby lekkości, ale w tej wersji wyglądasz jak w hełmie 😏 buzia ładna 😍 - Nie nie i jeszcze raz nie 😱🤭 - czytamy w komentarzach pod postem.

Mimo wszystko nie brakuje również pozytywnych komentarzy od zachwyconych metamorfozą Magdaleny Narożnej fanów.

- Ale petarda, super❤️🔥🔥🔥🔥 - Wow 😮😮😍mega ❤️❤️ - Bardzo ładnie 😍 - No i pięknie ❤️❤️❤️

A Wy, jakie macie odczucia? Korzystna zmiana, czy jednak wokalistka "Pięknych i Młodych" powinna wrócić do dawnej fryzury?