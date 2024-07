Kolejna gwiazda zostanie mamą! Jak dowiedziało się Party.pl, Magdalena Górska, znana m.in. z serialu „Klan” i jej mąż, reżyser Wojciech Urbański spodziewają się drugiego dziecka! Aktorka jest w czwartym miesiącu ciąży i już na początku przyszłego roku powita na świecie synka lub córeczkę! Magdalena Górska ma już pięcioletnią córkę Ninę, która obchodzi urodziny dokładnie tego samego dnia, co mama, czyli 21 września.

Tak, za kilka miesięcy zostaniemy po raz drugi rodzicami. Nie wiemy jeszcze czy będzie to chłopiec czy dziewczynka” – powiedziała aktorka, gdy zadzwoniliśmy do niej z gratulacjami.

Magdalena Górska wygląda kwitnąco. Ciążowy brzuszek dopiero się zaokrągla więc aktorka nie zamierza jeszcze rezygnować z obowiązków zawodowych. Już we wrześniu zobaczymy ją w serialu „Klan”, który jednak zostaje na antenie TVP. Co ciekawe, grana przez Magdalenę bohaterka też niedawno została mamą. Górska gościnnie pojawi się również w nowej produkcji „Morowe panny”. Do niedawna aktorka dużo pracowała na Wschodzie, gdzie występowała m.in. w rosyjskich i białoruskich serialach. Ostatni z jej udziałem, „Front” czeka właśnie na swoją premierę w Rosji.

Magdalena Górska jest w czwartym miesiącu ciąży!

Aktorka i jej mąż Wojciech Urbański ponownie zostaną rodzicami.