Agnieszka Kaczorowska jest w trzeciej ciąży? Aktorka komentuje! 

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela czekają na wielki dzień! To już naprawdę ostatnie chwile przed porodem aktorki, jednak małżonkowie postanowili wybrać się jeszcze na romantyczną kolację tylko we dwoje. Wygląda na to, że para wybrała się do restauracji w dniu urodzin ciężarnej gwiazdy, bo właśnie wtedy aktorka relacjonowała, że jedzie na randkę z mężem. Paparazzi przyłapali zakochanych podczas tych romantycznych chwil. Zobaczcie, jak wyglądali! Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska przygotowuje się do porodu. Zadbała o pewien istotny dla niej szczegół! Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela na romantycznej randce. Zdjęcia paparazzi Agnieszka Kaczorowska niedawno świętowała swoje 29. urodziny . Jednak to nie koniec pięknych wydarzeń w życiu aktorki, bo jak wiadomo, już za chwilę jej rodzina się powiększy. Jak zdradziła jakiś czas temu gwiazda, na świecie pojawi się jej druga córeczka, która otrzyma imię Gabrysia . Poród Agnieszki Kaczorowskiej zbliża się już wielkimi krokami! Jednak przedtem aktorka zdążyła jeszcze pójść na romantyczną randkę z Maciejem Pelą, a paparazzi uchwycili ten moment na zdjęciach. Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska pokazała ciążowe zdjęcie, ale fani patrzą tylko na jeden szczegół! Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie dla "Party" zdradziła, że termin porodu ma wyznaczony na przełom lipca i sierpnia . Ona sama jednak czuje, że jej córeczka przyjdzie na świat dopiero w sierpniu. Coś mi się wydaje, że Gabrysia przyjdzie jednak na świat trochę później, czyli na początku sierpnia. Bo tak już jest w naszej rodzinie: ja, moja mama i siostra rodziłyśmy dzieci...