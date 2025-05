7 maja 2025 roku ciało Michała Orzechowskiego, znanego jako DJ Hazel, odnaleziono w samochodzie zaparkowanym nad jeziorem w Skępem. Prokuratura potwierdziła, że 44-latek odebrał sobie życie. W sprawie wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić, czy ktoś namawiał artystę do targnięcia się na własne życie lub mu w tym pomógł. W obliczu tej tragedii głos zabrała Magda Narożna, przyjaciółka DJ-a Hazela, która przekazała szczegóły pogrzebu oraz wzruszającą prośbę od jego rodziny. Ostatnie pożegnanie Michała Orzechowskiego odbędzie się 16 maja.

Tragiczna śmierć Michała Orzechowskiego, znanego pod pseudonimem DJ Hazel, wstrząsnęła środowiskiem muzyki klubowej i tysiącami fanów w całej Polsce. Teraz, dzięki słowom Magdy Narożnej, bliskiej przyjaciółki zmarłego artysty, poznaliśmy szczegóły jego ostatniego pożegnania.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w czwartek, 16 maja, o godzinie 11:00 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach. Informacje te przekazała wokalistka zespołu Piękni i Młodzi za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, w odpowiedzi na liczne pytania fanów dotyczące ceremonii.

Rodzina Michała Orzechowskiego wystosowała również poruszający apel. Zamiast tradycyjnych kwiatów i wieńców, bliscy proszą o wsparcie Fundacji Twarze Depresji. Ten symboliczny, a zarazem konkretny gest ma na celu pomoc osobom zmagającym się z problemami psychicznymi:

Zamiast kwiatów proszą o składanie datków do puszek, które będą mieli wolontariusze z fundacji 'Twarze z depresją'. Można również wesprzeć fundację poprzez wpłatę na ich stronie z dopiskiem 'Hazel'

Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi nie kryła emocji po tragicznej śmierci swojego przyjaciela. W swoich wpisach podkreślała, jak wielką pustkę pozostawił po sobie DJ Hazel. Jego pozytywna energia, zaangażowanie w muzykę i charyzma – jak mówi – były nie do zastąpienia. W poruszającym pożegnaniu opublikowanym w mediach społecznościowych napisała: