Niemożliwe, co DJ Hazel pokazał tuż przed śmiercią. Udało mu się zrobić jeszcze tą jedną rzecz, potem odszedł

Nie tylko ostatnia relacja DJ Hazela na Instagramie zaskoczyła jego fanów. Okazuje się, że niedługo przed śmiercią opublikował też inne zdjęcie, na którym pokazał, jak spędza wspólne chwile z bliskimi. To zdjęcie porusza do łez i pokazuje, że DJ Hazel cieszył się życiem do ostatnich chwil. Aż trudno uwierzyć w to, co się stało potem!