Śmierć DJ-a Hazela wstrząsnęła środowiskiem muzyki klubowej w Polsce. 44-letni artysta był uznawany za legendę polskiej sceny EDM. Wielu fanów i współpracowników żegna go we wzruszających wpisach w mediach społecznościowych.

Reklama

Teraz do mediów dotarły nowe informacje na temat śmierci DJ-a Hazela. Śledczy potwierdzili, że mężczyzna popełnił samobójstwo.

Przyczyna śmierci DJ-a Hazela

W piątek, 9 maja 2025 roku odbyła się sekcja zwłok DJ-a Hazela. Prokuratura już wcześniej informowała, że nic nie wskazuje na to, aby do śmierci Michała Orzechowskiego przyczyniły się osoby trzecie. Teraz w rozmowie z mediami rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku poinformował, że muzyk popełnił samobójstwo. Mężczyzna miał jednak nie zostawić listu pożegnalnego.

Podczas sekcji zwłok zostały pobrane wycinki do badań histopatologicznych, to standardowa procedura. Na tym etapie wykluczamy udział osób trzecich. To była śmierć samobójcza. Nie znaleziono listu pożegnalnego przekazał dla ,,Faktu'' Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Włocławku, Arkadiusz Arkuszewski

Z kolei na stronie Prokuratury Rejonowej w Lipnie czytamy o wszczęciu śledztwa:

Prokuratura Rejonowa w Lipnie w dniu 8 maja 2025 r. wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia 44-letniego mężczyzny, w dniu 7 maja 2025 roku w gminie Skępe, województwo kujawsko-pomorskie, namową lub przez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie, tj. o czyn z art. 151 k.k.

W rozmowie z "Faktem" Arkadiusz Arkuszewski z Prokuratury Okręgowej we Włocławku wyjaśnia, dlaczego zostało wszczęte takie śledztwo.

Czyn samobójczy nie jest przestępstwem, przestępstwem jest albo nakłanianie, albo udzielnie pomocy. Każdorazowo wszczynamy śledztwo pod tym kątem, są przesłuchiwani świadkowie. Badamy wszystkie możliwe tropy związane ze śmiercią samobójczą. To standardowa procedura

Jeśli zmagasz się z kryzysem psychicznym, skorzystaj z pomocy. W Polsce działa całodobowy telefon zaufania: 800 70 2222. Twoje życie ma znaczenie. Szukaj wsparcia – nie jesteś sam.

Kim był DJ Hazel?

DJ Hazel, właściwie Michał Orzechowski, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich DJ-ów i producentów muzyki elektronicznej. Zasłynął z takich hitów jak „Weź pigułkę” czy „I Love Poland”, które stały się hymnami polskich klubów. Był rezydentem kultowych klubów, a jego występy przyciągały tłumy zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jego wkład w rozwój sceny elektronicznej pozostanie niezapomniany.

DJ Hazel odszedł tragicznie 7 maja 2025 roku w wieku 44 lat.

DJ Hazel nie żyje. Są pierwsze ustalenia prokuratury/Marcin Bruniecki/REPORTER

Zobacz także: