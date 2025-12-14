Maciej Rybus, były reprezentant Polski w piłce nożnej, związał się z Laną Bajmatową w 2017 roku. Rok później para zawarła związek małżeński. Lana, pochodząca z Władykaukazu Osetyjka, i Maciej doczekali się dwóch synów: Roberta i Adriana. Choć na początku ich relacja wydawała się stabilna, z czasem w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o problemach w ich związku. W 2024 roku żona piłkarza usunęła wspólne zdjęcia z Instagramu, co wzbudziło spekulacje o kryzysie małżeńskim.

Rozwód Macieja Rybusa potwierdzony przez rosyjskie media

Na początku grudnia 2025 roku media w Rosji poinformowały, że Maciej Rybus i Lana Bajmatowa oficjalnie się rozwiedli. Choć szczegóły rozstania nie zostały ujawnione, doniesienia wskazują, że nie była to chwilowa sprzeczka, lecz definitywny koniec kilkuletniego małżeństwa. Wiadomość ta wzbudziła szerokie zainteresowanie mediów i fanów piłkarza, który przez lata wzbudzał kontrowersje nie tylko z powodu sportowej kariery, ale też osobistych decyzji, jak ta o zamieszkaniu w Rosji.

Maciej Rybus zabrał dzieci na czerwony dywan

Mimo zakończenia związku, Maciej Rybus nie odciął się od życia swoich dzieci. Wręcz przeciwnie - aktywnie uczestniczy w ich wychowaniu i nie ukrywa tego w mediach społecznościowych. Niedawno piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie z synami, Robertem i Adrianem, które zostało wykonane podczas premiery świątecznej bajki. Cała trójka pozowała na czerwonym dywanie, a post został opatrzony jedynie emotikonem choinki.

Gest piłkarza wywołał poruszenie wśród internautów, którzy docenili jego zaangażowanie w życie dzieci mimo rozstania z żoną. Chociaż nie podano dokładnej lokalizacji wydarzenia, zdjęcie szybko stało się symbolem silnej więzi ojca z synami.

Internauci komentują zdjęcie Rybusa z synami

Publikacja zdjęcia z czerwonego dywanu spotkała się z entuzjastyczną reakcją fanów piłkarza. Pod postem na Instagramie pojawiły się liczne komentarze wspierające Rybusa jako ojca. „Dzieci są najważniejsze, w każdej sytuacji”, „Panie Maćku, wszystkiego dobrego, prawdziwi kibice zawsze są z panem”, „Najlepszy tata”, „Dla dzieci wszystko, dobra decyzja, wspieram i pozdrawiam”, to tylko niektóre z nich.

Reakcje fanów pokazują, że mimo kontrowersji wokół życia osobistego, Rybus cieszy się nadal sympatią części kibiców, którzy doceniają jego postawę rodzicielską. Jego decyzja o zabraniu dzieci na wydarzenie publiczne została odebrana jako szczery gest bliskości i odpowiedzialności.

Choć rozwód często wiąże się z emocjonalnym dystansem pomiędzy byłymi partnerami a ich dziećmi, w przypadku Macieja Rybusa sytuacja wygląda inaczej. Piłkarz pokazuje, że nawet po zakończeniu związku z Laną Bajmatową nadal aktywnie uczestniczy w życiu Roberta i Adriana. Jego działania, w tym obecność na premierze bajki z synami, są wyraźnym sygnałem, że ojcostwo traktuje priorytetowo.

Zachowanie Rybusa zostało odebrane przez opinię publiczną jako wzór odpowiedzialnego ojca, który mimo osobistych problemów nie zaniedbuje swoich obowiązków. W czasach, gdy wiele dzieci doświadcza skutków rozwodu rodziców w postaci ograniczonych kontaktów z jednym z nich, przykład piłkarza daje nadzieję na budowanie zdrowych relacji rodzinnych mimo trudności.

Zobacz także: Znany polski piłkarz ma poważne problemy w małżeństwie? Żona usunęła wspólne zdjęcia