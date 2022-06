Maciej Rybus związał swoje życie z Rosją. To wszystko dla żony Lany i dzieci? Historia ich miłości to scenariusz na film

Maciej Rybus znów jest na językach całej Polski. Piłkarz podpisał kontrakt z jednym z najpopularniejszych klubów w Rosji - 11 czerwca ogłoszono jego przejście do „Spartak” Moskwa. Wcześniej Rybus przez lata grał w innym rosyjskim klubie. Tam mieszka od lat, stworzył rodzinę, doczekał się dwóch synów...

Kilka lat temu wybuchł niemały skandal z udziałem sportowca - o jego małżeństwie z Rosjanką Laną było bardzo głośno. Przypominamy historię Macieja!

Ślub Macieja Rybusa z Laną

Kilka lat temu wiadomość o tym, że Maciej bierze ślub z piękną Rosjanką, zdumiała jego znajomych. Powód? Kiedy w lipcu 2017 roku piłkarz wyjeżdżał do Moskwy, w Polsce została... jego narzeczona Natalia Czubaj. O tym, jak doszło do rozstania z Natalią, piłkarz nie zająknął się wówczas ani słowem. Chętnie za to dzielił się szczegółami swojego związku z Laną. Pod koniec stycznia 2018 roku opublikował na Twitterze zdjęcie z ich wspólnej podróży do Barcelony. Kilka dni później zamieścił fotografię pierścionka zaręczynowego z imponującym brylantem, a pod nią komentarz: „Powiedziała "Da". Miesiąc później (w marcu 2018) Lana i Maciej Rybus wzięli ślub.

„Wszystko potoczyło się szybko, ale młodzi są szczęśliwi i wierzą, że uda im się stworzyć szczęśliwy i trwały związek”, mówi znajomy pary.

Sama Lana też przyznaje, że uczucie między nią i polskim piłkarzem rozkwitło błyskawicznie.

„Poznaliśmy się w Moskwie, w restauracji, w której pracowałam jako menedżer. Kiedy Maciej przyjechał do Rosji, aby zawrzeć umowę z Lokomotiwem Moskwa, przyszedł na obiad z naszym wspólnym znajomym. Potem zaczął przychodzić i na lunch, i na kolację, i po treningu. Dopóty, dopóki nie dałam mu swojego numeru telefonu”, zdradziła w wywiadzie dla osetyjskiej gazety „Słowo”.

Państwo młodzi pobrali się 18 marca 2018 roku we Władykaukazie.

„Pierwsze uroczystości odbyły się z zachowaniem ogromnego szacunku i skrupulatności wobec narodowych obyczajów Osetii”, donosiła lokalna prasa.

Na ślub w cerkwi Lana włożyła bogato zdobiony, tradycyjny strój, ale na weselu pojawiła się w koronkowej sukni, która podkreślała jej zgrabną figurę.

Huczne przyjęcie odbyło się w hotelu Grand Alexander. Na imprezę młodzi przyjechali wartym ponad pół miliona euro rolls-royce’em phantomem VIII, eskortowanym przez trzech jeźdźców ubranych w tradycyjne stroje osetyjskie. Pierwszy taniec Maciej i Lana zatańczyli do utworu Eda Sheerana „Perfect”. Potem ona wykonała osetyjski taniec ślubny, a on lezginkę – ludowy taniec kaukaski.

Niestety, na uroczystości nie było rodziny i przyjaciół Macieja, którzy nie zdążyli zorganizować wiz.

Instagram

Tajemnicze rozstanie Rybusa

Fani Macieja Rybusa cieszyli się jego szczęściem, ale też zastanawiali się, dlaczego rozstał się z poprzednią partnerką, modelką Natalią Czubaj. Był z nią związany od 2009 roku i wszyscy byli przekonani, że to ona zostanie jego żoną. Kilka lat temu plotkowało się, że gdy Rybus poznał Lanę, wciąż był jeszcze z Natalią. O tym, że jej ukochany ma nową partnerkę, Czubaj dowiedziała się podobno z... prasy i mediów społecznościowych.

Nigdy nie skomentowała publicznie rozstania z Maciejem, ale zamieściła na Instagramie sugestywny wpis. Życzyła w nim swoim znajomym „umiejętności odchodzenia z klasą tam, gdzie rozdział się kończy”.

Instagram

Maciej Rybus będzie grał w Rosji

Transfer Macieja Rybusa do kolejnego rosyjskiego klubu budzi teraz ogromne emocje, oczywiście przez atak Rosji na Ukrainę. Polscy kibicie nie zostawiają na piłkarzu suchej nitki, pisząc o "zdradzie" czy "hańbie". Inaczej sprawę widzą osoby związane z Maciejem, którzy twierdzą, że jeszcze przed wojną postanowił na stałe zamieszkać w Rosji. Tam jest uwielbianą gwiazdą, a jego żona - już popularną influenkerką.

Maciej Rybus już dawno temu planował, że zamieszka na stałe w Moskwie. Słyszałem o tym na długo przed napadem Rosji na Ukrainę. Dlatego jego decyzja, żeby związać się z kolejnym rosyjskim klubem, wcale mnie nie zdziwiła. On jest już "zrusyfikowany" - mówi sport.interia.pl informator związany z Legią Warszawą, w której Rybus grał kilka lat.

Maciej Rybus w Rosji doczekał się dwóch synów - w 2018 roku urodził się Robert, trzy lata później, w 2021 roku, Adrian.

Maciej Rybus i jego żona w Rosji świetnie się czują:

Razem z żoną i dwójką dzieci żyją na wysokim poziomie. On się tam całkiem zrusyfikował. Ona robi tam za celebrytkę, na Instagramie obserwuje jej profil jakaś szalona liczba ludzi. Może szkoda jej było kariery celebrytki, którą prowadzi, bo w Polsce mogło być jej ciężko zdobyć taką popularność - mówi rozmówce portalu sport.interia.pl.

Informator sportowego portalu dodaje, że to Lana rządzi w ich związku, ponieważ "Rybusa trzeba prowadzić za rączkę".

Instagram

Czy hejt na Macieja Rybusa jest uzasadniony? Co sądzicie?