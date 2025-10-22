Najgorętsze wydarzenie polskiego show-biznesu zbliża się wielkimi krokami. Już 25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wezmą ślub. Po miesiącach spekulacji para potwierdziła datę uroczystości. Informacja ta zelektryzowała fanów, którzy od dawna śledzą rozwój tej miłosnej historii. Teraz Maciej Kurzajewski zdradził, jak wyglądają przygotowania do uroczystości.

Gdzie odbędzie się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Chociaż dokładna lokalizacja ceremonii pozostaje tajemnicą, nam udało się dowiedzieć, że ślub odbędzie się w Polsce. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że zakochani chcą powiedzieć sobie tak poza granicami naszego kraju, jednak dziś wiemy już, że jest inaczej. Uroczystość ma mieć kameralny charakter i ma się odbyć się w gronie najbliższych i przyjaciół. To nie będzie typowe medialne wydarzenie, lecz chwila przeżywana na własnych zasadach.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zadbali o każdy detal ślubnego weekendu. Już kilka tygodni temu rozesłali zaproszenia, w których znalazły się nietypowe, lecz jasno określone wytyczne dla gości. Zakochani zaapelowali, by na sobotnią ceremonię goście ubrali się w stroje wieczorowe. Z kolei na niedzielę proszą o przygotowanie strojów sportowych.

Maciej Kurzajewski szczerze o przygotowaniach do ślubu

Tuż przed planowaną uroczystością Maciej Kurzajewski pojawił się w sądzie, gdzie odbyła się kolejna rozprawa z powództwa Katarzyny Cichopek przeciwko Paulinie Smaszcz. To właśnie tam Maciej Kurzajewski podczas rozmów z prawnikiem i świadkiem miał zdradzić, jak wyglądają przygotowania do ślubu.

Jest dobrze. Dopinamy wszystko na ostatni guzik Pudelek cytuje Macieja Kurzajewskiego.

To jednak nie wszystko. Okazuje się, że w sądzie nawet fotoreporterzy poruszyli temat ślubu Cichopek i Kurzajewskiego.

Jeden z fotoreporterów zażartował nawet, że jeśli zajdzie potrzeba usługi fotograficznej, chętnie służy pomocą relacjonuje Pudelek.

Maciej Kurzajewski zaskoczył zdjęciem z wieczoru kawalerskiego

Kilka dni przed uroczystością Maciej Kurzajewski podczas relacji na InstaStories pokazał, jaką niespodziankę przygotowali dla niego przyjaciele. Wiadomo już, jak Maciej Kurzajewski bawił się na swoim wieczorze kawalerskim - bliscy zafundowali mu naprawdę wyjątkową atrakcję z okazji zbliżającego się ślubu.

Myślicie, że Katarzyna Cichopek również bawiła się na wieczorze panieńskim przed swoim ślubem?

