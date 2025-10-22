Już za kilka dni jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku w polskim show biznesie, ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Tymczasem w miniony wtorek, 21 października, prezenter "Halo tu Polsat" stanął przed sądem w sprawie o naruszenie dóbr osobistych swojej ukochanej narzeczonej przez Paulinę Smaszcz. W rozprawie zeznania złożyły również m.in. Anna Mucha oraz Joanna Kurska. Teraz była Dyrektor Programowa TVP zdradziła szczegóły sprawy. Nie szczędziła Paulinie Smaszcz gorzkich słów.

Reklama

Joanna Kurska złożyła zeznania przeciw Paulinie Smaszcz

Sądowa batalia w sprawie naruszenia dóbr osobistych Katarzyny Cichopek przez Paulinę Smaszcz trwa już ponad pół roku. 15 kwietnia 2025 r. panie spotkały się w jednym z warszawskich sądów, jednak wyrok nie zapadł. Kolejna rozprawa odbyła się w miniony wtorek, 21 października. Zaledwie kilka dni przed ślubem z Katarzyną Cichopek, Maciej Kurzajewski zjawił się w sądzie by zeznawać przeciwko swojej byłej żonie. Ku zaskoczeniu wielu, tego dnia na rozprawie zabrakło szykującej się do zaślubin Katarzyny Cichopek oraz pozwanej Pauliny Smaszcz, która przebywa obecnie na wakacjach.

Podczas najnowszej rozprawy, 21 października, przesłuchiwane były m.in. Anna Mucha oraz była Dyrektor Programowa TVN, Joanna Kurska. Mimo przebywania w USA, żona Jacka Kurskiego złożyła obszerne zeznania online, a jej przesłuchanie trwało ponad dwie godziny.

Joanna Kurska świadkiem w sprawie Katarzyny Cichopek przeciwko Pauliny Smaszcz. Nie gryzła się w język

Joanna Kurska kierowała "Pytaniem na śniadanie" w czasie, gdy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski byli gwiazdami porannego pasma TVP. Tuż po rozprawie w rozmowie z mediami była Dyrektor Programowa Telewizji Polskiej wprost określiła działania Pauliny Smaszcz jednym "najbardziej obrzydliwych ataków hejterskich w historii polskiego show-biznesu".

Uważam, że to jeden z najbardziej obrzydliwych ataków hejterskich w historii polskiego show-biznesu. Znam Kasię i Maćka od lat. Współpracowaliśmy blisko, kiedy byłam Dyrektorem Programowym Telewizji Polskiej, a później szefową ''Pytania na Śniadanie''. Wiem, jakimi są ludźmi: profesjonalnymi, życzliwymi, pełnymi ciepła i wzajemnego szacunku. To nie tylko para wybitnych prowadzących, ale też dwoje niezwykle dobrych, zakochanych w sobie ludzi - przyznała w rozmowie z Plotkiem Joanna Kurska.

Joanna Kurska odniosła się również do medialnych wypowiedzi Pauliny Smaszcz na temat nowego związku Macieja Kurzajewskiego. Zdaniem byłej Dyrektor Programowej TVP, była żona dziennikarza do tej pory nie pogodziła się z rozstaniem i faktem, że jej były mąż na nowo układa sobie życie u boku nowej ukochanej.

Paulina Smaszcz jest przykładem rozwiedzionej kobiety, która w żałosny sposób nie potrafi pogodzić się z faktem, że były mąż znalazł kogoś piękniejszego i bardziej wartościowego, że jest szczęśliwy w nowym związku - dodała.

Joanna Kurska wprost o ślubie Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Jak już wiemy, ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego odbędzie się już 25 października 2025 roku. I choć główni zainteresowani starają się utrzymać szczegóły ceremonii w sekrecie, ich była szefowa uchyliła rąbka tajemnicy. W rozmowie z mediami, Joanna Kurska poprosiła, by tego dnia oczy wszystkich skupione były na parze młodej, nie zaś na osobach, które negatywnie wypowiadają się na ich temat.

Smaszcz powinna już po prostu milczeć. Mam tylko jedną prośbę do mediów i opinii publicznej, za kilka dni ślub Kasi i Maćka, cieszmy się ich szczęściem, celebrujmy to, co dobre i budujące, a nie poświęcajmy uwagi tym, którzy żyją cudzym życiem. Nie piszcie o byłych nieszczęśnikach, którzy nikogo nie interesują - podsumowała w rozmowie z Plotkiem.

Zobacz także:

Reklama