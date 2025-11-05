25 października Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia, pełna gwiazd i niespodzianek dla gości została okrzyknięta jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie 2025 roku. Jednak uwagę wielu przykuł jeden, bardzo istotny szczegół, na ślubie nie zabrakło starszego syna dziennikarza, Franciszka Kurzajewskiego. Starszy syn Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz został zaproszony na ślub ojca wraz ze swoją żoną i córką, lecz nie pojawił się na uroczystości. Na jaw wyszły powody jego decyzji.

Nietypowa podróż poślubna Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Tuż po ślubie para udała się w podróż, która na pierwszy rzut oka wyglądała na klasyczną podróż poślubną. Jednak szybko wyszło na jaw, że Nowy Jork wybrano nie bez przyczyny. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski pojechali do USA, aby wziąć udział w jednym z najsłynniejszych na świecie maratonów, New York City Marathon.

Podróż zyskała także wyjątkowy wymiar rodzinny, ponieważ towarzyszył im 19-letni syn Macieja z pierwszego małżeństwa - Julian. To on pojawił się również na widowni "Tańca z Gwiazdami", kiedy jego tata brał udział w programie. Widać, że ich relacja jest naprawdę dobra. Ojciec i syn pokazują, że łączy ich silna więź i wspólna pasja do biegania.

Maraton Nowojorski w najlepszym towarzystwie! Julek, jestem z Ciebie dumny! Taki Syn to największe szczęście! Wielkie dzięki za wspaniały bieg - pisał Maciej Kurzajewski na Instagramie.

Franciszek Kurzajewski nie przyszedł na ślub ojca!

Zupełnie inaczej wygląda relacja Macieja Kurzajewskiego z jego starszym synem, Franciszkiem. Choć został zaproszony na ślub, nie zdecydował się pojawić. Jak ujawnia źródło serwisu Plotek, między ojcem a synem nie ma obecnie kontaktu.

Franciszek został z żoną i córką zaproszony na ślub (...), ale nie pojawił się na uroczystości. W efekcie ojciec nie zaproponował mu wyjazdu na nowojorski maraton, co przez lata było ich tradycją. - ujawnił informator Plotka.

W przeszłości Franciszek również brał udział w maratonach u boku ojca. Tym razem jednak nie tylko nie został zaproszony na wspólny bieg, ale jego nieobecność na ślubie była wymownym gestem. Czyżby relacje rodzinne uległy wyraźnemu pogorszeniu?

Franciszek Kurzajewski wziął udział w Pauliną Smaszcz w programie TTV

Wiele wskazuje na to, że starszy syn Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego, który mieszka we Włoszech o wiele lepiej dogaduje się ze swoją mamą. Niedawno razem pojawili się w programie "Orzeł czy reszta" w TTV, a na instagramowym profilu Pauliny Smaszcz nie brakuje zdjęć starszego syna i jego córeczki.

