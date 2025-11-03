Niespełna tydzień temu Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu. Ich spektakularna ceremonia, rodem hollywoodziej komedii romantycznej już została okrzyknięta jednym z najpiękniejszych ślubów tego roku w show-biznesie. Po weselu i szalonych poprawinach w towarzystwie przyjaciół z pierwszych stron gazet, świeżo upieczeni małżonkowie udali się na upragnioną podróż poślubną do Nowego Jorku. Teraz pokazali prawdziwy cel swojej podróży. Co więcej, towarzyszy im ktoś wyjątkowy.

Cichopek i Kurzajewski w Nowym Jorku po ślubie. Pokazali prawdziwy cel swojej podróży

W miniony weekend Katarzyna Cihopek i Maciej Kurzajewski świętowali tygodnicę ślubu. Para, która od kilku dni przebywa w podróży poślubnej w Nowym Jorku na bieżąco dzieli się w sieci relacją ze swoich wojaży. Zakochani odwiedzili już główne punkty turystyczne, jednak nie zamierzają zwalniać tempa. Jak się bowiem okazało, poza zwiedzaniem małżonkowie mieli jeszcze jeden ważny cel.

W niedzielę, 2 listopada, Maciej Kurzajewski wziął udział w jednym z najpopularniejszych maratonów świata, New York City Marathon. Co ciekawe, w biegu prowadzącemu "Halo tu Polsat" towarzyszył jego 19-letni syn, Julian, z poprzedniego małżeństwa dziennikarza z Pauliną Smaszcz.

Syn Macieja Kurzajewskiego towarzyszy ojcu w podróży poślubnej z Katarzyną Cichopek

Na opublikowanych przez Katarzynę Cichopek nagraniach na InstaStories widzimy, jak gwiazda "M jak miłość" z zapałem kibicuje ukochanemu mężowi i jego synowi, który od lat dzieli z ojcem pasję do biegania.

Jak szukam najbardziej wzruszających momentów w moim życiu to chyba to jest pierwszy maraton, który przebiegłem z moim synem. To w ogóle jest niepojęte, kiedy stajesz z własnym dzieckiem na starcie, w tłumie pięćdziesięciu tysięcy ludzi. Czułem radość, wzruszenie ogromne, miałem łzy w oczach - mówił jakiś czas temu Kurzajewski w ''Tańcu z Gwiazdami''.

Także na instagramowym profilu Macieja Kurzajewskiego pojawiło się wzruszające zdjęcie z jego nastoletnim synem, Julianem, wykonane tuż po zakończeniu maratonu w Nowym Jorku.

araton Nowojorski w najlepszym towarzystwie! Julek, jestem z Ciebie dumny! Taki Syn to największe szczęście! Wielkie dzięki za wspaniały bieg - napisał Maciej Kurzajewski na Instagramie.

Uwagę zwraca ją szczególnie ich koszulki z wyjątkową aplikacją w postaci ich wizerunków i podpisu:

Ojciec i syn - czytamy.

Fani zachwyceni nowojorską podróżą poślubną Cichopek i Kurzajewskiego

Bajkowa sceneria, plejada gwiazd w roli gości i aż trzy kreacje ślubne Katarzyny Cichopek sprawiły, że jej ślub w Maciejem Kurzajewskim był jednym z najchętniej komentowanych wydarzeń w polskim show-biznesie tego roku. Także ich podróż poślubna do USA nie przechodzi bez echa. Internauci nie tylko zachwycają się nad idealnie dopasowanymi do siebie stylizacjami świeżo upieczonych małżonków, ale też komentują fakt, że para spędza miodowy miesiąc w towarzystwie nastoletniego syna dziennikarza.

W pięknym stylu, gratulacje Panowie.

Gratulacje ! Wyczyn do pozazdroszczenia.

Brawo panowie, Wielkie Gratulacje, Tata może być dumny z syna - komentują zachwyceni internauci.

