Maciej Dowbor nazwany "zboczeńcem" po zdjęciu z córką. Prezenter ostro odpowiedział

Maciej Dowbor po raz kolejny mierzy się z hejtem. Tym razem fani nie pozostawili na nim suchej nitki z powodu zdjęcia, które Joanna Koroniewska opublikowała w swoich mediach społecznościowych z okazji Dnia Ojca. Uwagę zwrócił dość niecodzienny kadr, na którym Maciej Dowbor wyglądał jakby nie miał ubrań, pozując do fotografii z córką. W sieci zawrzało, a jedna z internautek postanowiła nazwać gwiazdora Polsatu "zboczeńcem". Prezenter nie wytrzymał i ostrych słowach odpowiedział na krytykę.

Maciej Dowbor nazwany przez fanów "zboczeńcem" za zdjęcie z córką

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor należą do tych gwiazd, które chętnie dzielą się z fanami szczegółami swojego życia. Małżeństwo, znane z ogromnego dystansu do siebie, często dzieli się więc w sieci nietypowymi kadrami ze swojej codzienności, tak też było w przypadku świętowania Dnia Ojca. Z tej okazji aktorka opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie swojego męża, który trzymając córkę na kolanach czyta jej dziecięcą książeczkę. I nie byłoby w tej fotografii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że gwiazdor Polsatu pozując do zdjęcia był bez koszulki, a siedząca na kolanach pociecha i duża książka zasłoniły jego szorty, przez co wyglądał na... nagiego.

I choć pod zdjęciem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, nie zabrakło również tych niepochlebnych wskazujących na to, że syn Katarzyny Dowbor zachowuje się niestosownie w stosunku do swoich dzieci.

- Świetna fotka 😂a tak przy okazji brawo za dystans do siebie. Uwielbiam takich ludzi 🙂👍 - Maciek ubierz się 😂❤️ - A co on robi z dzieckiem, nie chcę więcej. - Dlaczego nagi facet trzyma dziecko? - pisali fani.

Co więcej, jedna z internautek nie wytrzymała i w przypływie emocji wyzwała prezentera od "zboczeńców".

- Masakra, zboczeniec - skomentowała zdjęcie jedna z internautek.

Na te obelgi Maciej Dowbor nie pozostał obojętny. Dziennikarz na swoim instagramowym profilu postanowił opublikować zdjęcie, które wywołało burzę w sieci, dodając do niego krzywdzący komentarz jednej z internautek. Całość opatrzył wymownym wpisem.

Czy świat już kompletnie zwariował?! Ja rozumiem polityczną poprawność i piętnowanie patologii. Ale czy facet z własnym dzieckiem na kolanach musi być uznawany za zboczeńca?! Tylko dlatego, że leży w łóżku i nie ma na sobie koszulki?! - napisał na Instagramie Maciej Dowbor.

Gwiazdor Polsatu podkreślił, że na zdjęciu nie jest całkiem nagi, lecz ma na sobie bokserki. Ponadto dodał , że nawet kompletna nagość przy własnych dzieciach nie jest zboczeniem.

Pytanie co tak bardzo ich zgorszyło?! Dziecko na kolanach ojca?! Ojciec bez koszulki?! Rozumiem, że taka sama sytuacja na plaży byłaby równie oburzająca?! Osobiście uważam (ja akurat mam tu na sobie bokserki), że nie ma nic złego w nagości rodziców przy dzieciach… oczywiście do pewnego wieku - podkreślił mąż Joanny Koroniewskiej.

Przy okazji wypowiedział się na temat uświadamiania dzieci na temat seksualności:

Wolę, żeby moje córki zdawały sobie sprawę już od najmłodszych lat, że chłopcy mają "siusiaki" . Może dzięki temu nie będą musiały zaspokajać swojej ciekawości dotyczącej podstaw anatomii, bawiąc się z kolegami w doktora. Tworzenie tabu, tajemnicy, zawstydzenia wokół seksualności to budowa fundamentu dla młodych ludzi, którzy później mogą łatwo zostać ofiarami swojej niewinności ale i niewiedzy! Moje córki wiedzą czym różni się mamusia od tatusia i dlatego nie robi to na nich żadnego wrażenia. I mam nadzieję, że dzięki temu unikną niepotrzebnych "niespodzianek" ze strony odważnych i chętnych do "pomocy" kolegów!! - zakończył.

Pod postem pojawiło się wiele przychylnych komentarzy. Większość fanów prezentera popierała jego zdanie.

- Popieram w stu procentach Twoje zdanie 🙌 - Nie ma tutaj czego komentować. Jak ktoś chce dorabiać ideologię to zdjęcia Taty z córeczką na kolanach to jego problem. 🤦‍♀️ Panie Maćku, super z Pana Głowa Rodziny i tyle ❤️👏

- W punkt...ważna jest relacja rodzic dziecko oraz tłumaczenie dziecku wszystkiego od najmłodszych lat - czytamy w komentarzach. A wy zgadzacie się z Maciejem Dowborem?

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor wzięli ślub 26 grudnia 2014 roku. Para wychowuje wspólnie dwie córki: Janinę i Helenę.

Choć para nie pokazuje publicznie twarzy swoich pociech chętnie publikuje w sieci zdjęcia w towarzystwie dziewczynek, zmyślnie ukrywając ich wizerunek.