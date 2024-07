1 z 8

Maciej Dowbor, podobnie jak cała plejada polskich gwiazd, przebywa obecnie w Sopocie, gdzie odbywa się Top of the Top Festival 2013. Przypomnijmy: Festiwal ToTT w Sopocie od kulis: Gwiazdy pozują do zdjęć

W piątek odbyła się pierwsza konferencja prasowa festiwalu i podczas gdy większość gwiazd przyjeżdżała na nią eleganckimi autami, Dowbor wybrał inny transport - rower. Gwiazdor przygotowuje się obecnie do Mistrzostw Świata w Triathlonie, więc nic dziwnego, że wykorzystuje każdą chwilę, aby popracować nad kondycją.

Zobaczcie Dowbora na rowerze w bardzo obcisłym trykocie: