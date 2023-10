Joanna Koroniewska opublikowała na Instagramie nowe nagranie z mężem i młodszą córką. Okazuje się, że Maciej Dowbor po wielkim sukcesie Igi Świątek, która -według medialnych doniesień- za zwycięstwo w Roland Garros 2023 zgarnęła ok. 10 milionów złotych, postanowił nauczyć swoją córkę gry w tenisa.

Kiedy Twój facet postanowił zrobić interes życia- napisała Joanna Koroniewska i pokazała zabawne nagranie.

Niestety, pomysł Macieja Dowbora nie wypalił, a jego córka stanowczo zaprotestowała. Musicie to zobaczyć!

Joanna Koroniewska pokazała nagranie z mężem i córką

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Aktorka i gwiazdor Polsatu chętnie pokazują w sieci, jak wygląda ich codzienne życie, które często pokazują w żartobliwy sposób. Ostatnio Joanna Koroniewska pokazała nagranie z mężem, który dźwigał torby podczas rodzinnego spaceru po Barcelonie. Teraz gwiazda pokazała kolejny filmik, który rozbawi Was do łez.

Joanna Koroniewska opublikowała nagranie, w którym zdradza, że Maciej Dowbor postanowił zrobić interes życia... Po tym, jak Iga Świątek za wygrany turniej Rolanda Garrosa i wygrała 10 milionów złotych, gwiazdor Polsatu miał nadzieję, że jego córka w przyszłości również zajmie się grą w tenisa.

Kiedy Twój facet postanowił zrobić interes życia- zaczęła Joanna Koroniewska. Bo zobaczył, jak Iga Świątek wygrała ponad 10 milionów na Roland Garros... I chce za wszelką cenę zrobić z córki tenisistkę- dodała

Musicie zobaczyć, jak zareagowała córka Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora! Helenka nie podzielała entuzjazmu swojego taty...

Joanna Koroniewska w szczerym wpisie nie ukrywała, że jej córki mają charakterki po mamusi. Gwiazda nie ukrywa, że rozbawił ją pomysł męża, który chciał zrobić z młodszej dziewczynki tenisistkę.

Ciekawe jak @maciej_dowbor ma przekonać córkę do swojej pasji?! ???????? Swoją drogą zastanawiam się na jak długo starczy mu zacięcia, bo charakterki nasze dziewczyny mają po mamusi, w kasze nie dają sobie dmuchać, więc sami wiecie…???????????? No bo na siłę to chyba nie ma szans?!????‍♀️????‍♂️????‍♀️???????? #tenis #dzieci #przyszłość #trening #kasa- czytamy na Instagramie.

Jak na nagranie z Joanną Koroniewską, Maciejem Dowborem i ich córką zareagowali internauci? Pojawiło się mnóstwo komentarzy.

- Ach ten Dowbor i jego pomysły ???????????????? a jak Małysz skakał to też kombinował kto ma w domu skakać ????????????????

- Ale mężu jeszcze młody - może włączyć sam o tytuły ????????❤️❤️❤️????????????

- ???????????? aż mi humor poprawiliscie ????????

- I miliony poszły ….????????????- komentują fani.

Rozbawił Was film opublikowany przez Joannę Koroniewską? My uwielbiamy ich poczucie humoru!

