Joanna Koroniewska nie kryła zaskoczenia, gdy od reportera Party.pl dowiedziała się o tym, że prezenterzy "Dzień dobry TVN", w tym Małgorzata Rozenek-Majdan i Agnieszka Woźniak-Starak, stracili pracę w porannym programie. Przyznała jednak, że znajdują się w lepszej sytuacji, niż osoby zaskoczone decyzją szefostwa, którym nie zaproponowano innej posady "na otarcie łez". Co ma na myśli aktorka?

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor, co zrozumiałe, stanęli murem za Katarzyną Dowbor, zwolnioną z Polsatu, gdzie przez dekadę z powodzeniem prowadziła show o remontach "Nasz nowy dom". Zresztą, podobne zdanie wyrazili widzowie, w większości ubolewającego nad niesprawiedliwym potraktowaniem uwielbianej dziennikarki. To nie koniec przetasowań w znanych i popularnych formatach.

Synowa telewizyjnej gwiazdy wyznała, że nie wiedziała o zwolnieniach w TVN. Zaznajomiwszy się z ich kulisami i dowiedziawszy się, że prezenterki, Agnieszka Woźniak-Starak i Małgorzata Rozenek dostaną nowe programy, uznała, że tych sytuacji nie sposób jednak porównywać:

To jest zupełnie coś innego, bo jeżeli dostaną nowy program, to jest ekwiwalent starego i ja uważam, że to jest zupełnie inna sytuacja, niż jak cztery dni przed zdjęciami ktoś komuś dziękuje - podkreśliła

Przy okazji poinformowała, jak jej zdaniem, powinno było wyglądać wręczenie wypowiedzenia jej teściowej:

Tutaj sprawy by w ogóle nie było, gdyby ta sprawa była załatwiona dwa miesiące wcześniej. Nikt by się na nikogo nie pogniewał i nikt by nie miał do nikogo pretensji i nikomu by nie było przykro. To się dwie różne sprawy - powiedziała nam