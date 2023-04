Joanna Koroniewska pokazała nowe nagranie z Maciejem Dowborem. Fani: "Biedny chłopina"

Joanna Koroniewska i jej mąż, Maciej Dowbor słyną z luzu i dystansu. Para w swoich mediach społecznościowych wciąż bazuje na wzajemnych docinkach i "ujawnianiu krępujących sytuacji", za co zresztą fani ich bardzo lubią. Tym razem to Joanna Koroniewska pochwaliła się zaskakującym zdjęciem z mężem. Para wybrała się na weekend do SPA nad morzem, gdzie odpoczywali i relaksowali się podczas różnych zabiegów pielęgnacyjnych. Krótki wypad do Sopotu, okazał się być jednak powodem do żartów i zaskakujących komentarzy. Zobaczcie sami! Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor pokazali wspólne zdjęcie nago Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor słyną ze swojego poczuciem humoru w mediach społecznościowych, więc fani jak zwykle dość pozytywnie przyjęli ich najnowszy post. Oczywiście dystans i żarty nie zawsze podobają się internautom. Joanna Koroniewska nie raz oberwała od komentujących, którzy krytykowali fakt, że aktorka pokazuje się naturalnie, a co za tym idzie, nie wygląda idealnie, bo jest za szczupła , albo ma zmarszczki... Joanna Koroniewska wciąż z tym walczy i nie boi się ostro odpowiadać swoim hejterom. Zwykle jednak profil aktorki jest zdecydowanie wypełniony dobrym humorem i radością. Takie też zresztą były ostatnie posty gwiazdy. Joanna i Maciej zdecydowali się wypocząć w Sopocie bez swoich dwóch ukochanych córek , skąd pochwalili się romantycznymi zdjęciami. Na jednym z nich, Maciej i Joanna niemal całkowicie nadzy pozują do zdjęcia: About last night. To nie jest to, co myślicie... Żadne harce nie miały miejsca. Dowborowi było tak dobrze po masażu padł jak dzidziuś o 22.00🤦‍♀️😂😂 Okazało się, że sprawa ma drugie dno, zresztą sami zobaczcie. Na kolejnym slajdzie. Jak myślicie, dlaczego kobiety krępują się męskich masażystów? Co innego Dowbor, on...