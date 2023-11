Kacper Kuszewski zaskoczył wszystkich swoją nagłą decyzją. Aktor po ponad 18 latach postanowił odejść z "M jak miłość". Kacper Kuszewski wydał obszerne oświadczenie, w którym wyjaśnił powody swojej decyzji.

Ale nawet najpiękniejsze historie trzeba kiedyś zakończyć i ruszyć dalej, po nowe doświadczenia. Największa frajda w zawodzie aktora to wcielanie się w coraz to inne postacie, odkrywanie w sobie nowych barw i możliwości i dowiadywanie się w ten sposób czegoś nowego o życiu, o ludziach i o sobie samym. Mam nadzieję, że przede mną jeszcze wiele ciekawych ról i aktorskich wyzwań. I bardzo liczę na to, że będziecie Państwo nadal mi kibicować - napisał aktor.