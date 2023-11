4 z 4

Jak już wiemy, Bartek pojedzie do kantoru, ale nie po to, żeby pomóc dawnym kolegom, ale po to by bronić właściciela kantoru przed bandytami. To niestety skończy się dla Lisickiego bardzo źle... W 1410. odcinku "M jak miłość" Bartek zostanie postrzelony!

Co wydarzy się dalej? Czy związek Uli i Bartka przetrwa? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków serialu!

