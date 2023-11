Wiele osób zastanawia się nad tym, czy ich partner ma dobre intencje. Jest to pytanie, na które niełatwo odpowiedzieć, ponieważ motywacja ludzi jest często tak zagmatwana, że sami nie do końca zdają sobie sprawę z tego, co nimi kieruje. Jednak to, co charakteryzuje udany związek to obecne w nim zaufanie, które sprawia, że nie trzeba zadawać takich pytań.

Rozpoznanie kłamstwa lub nieczystych intencji u partnera może trwale zburzyć zaufanie, a tym samym naruszyć podstawy związku.

Czy psychologia miłości umożliwia poznanie intencji partnera?

Dość łatwo przychodzi nam posądzanie ludzi o to, że mają wobec nas nieczyste intencje. Zdarza się nawet, że zarzucamy to najbliższym, również partnerowi. Choć łatwo oskarżać o to inną osobę, warto uzmysłowić sobie, że rozpoznanie własnych motywacji nie jest takie proste. Często jest ich wiele raz i nie wszystkie są w pełni uświadomione. Dlatego wbrew obietnicom z różnych artykułów, nie warto wierzyć w to, że możemy sprawiedliwie ocenić intencje drugiej osoby.

Jak poznać czy partner kłamie i czy musi to zniszczyć zaufanie w związku?

Badania z zakresu psychologii pozwoliły na ustalenie wielu oznak tego, że ktoś kłamie. Można to poznać po sposobie w jaki opowiadania – na przykład dziwnym, sztywnym stylu, nadmiernie poetyckim lub rozwlekłym, zawierającym dużo szczegółów. Inną wskazówką może być sposób zachowania – uporczywe patrzenie na rozmówcę lub też unikanie jego wzroku, objawy zdenerwowania, pomimo braku powodu czy nieuzasadniona agresja.

Kłamstwo nie zawsze musi zniszczyć zaufanie w związku, zależy jakiej kwestii dotyczy i czym jest spowodowane. Można też powiedzieć, że jest wręcz na odwrót – im większe zaufanie partnerzy mają do siebie nawzajem, tym mniej prawdopodobne, że któryś z nich skłamie, a jeśli już, to prawdopodobnie nie będzie to aż tak bolesne.

Zaufanie w związku jako podstawa udanej relacji

Pytania o to, jak rozpoznać, czy partner ma dobre intencje lub kłamie nie do końca mają sens. Podstawą każdego związku powinno być głębokie zaufanie żywione do siebie nawzajem. Tak naprawdę trudno wyobrazić sobie stworzenie intymnej więzi z drugą osobą, w sytuacji, gdy ma się wątpliwości, co do tego czy ma ona dobre intencje lub czy nie kłamie.

Udany związek to taki, w którym partnerzy zakładają swoje dobre intencje niemal w każdej sytuacji, nawet wówczas, gdy się kłócą. Zdają sobie sprawę, że każdy z nich chce jak najlepiej zadbać o związek, choć czasem mają na to odmienne pomysły.