Podstawą szczęśliwego związku jest wzajemne zaufanie. Łatwo jednak je stracić, gdy w codziennych rozmowach mijamy się z prawdą. Kłamstwa w związku się zdarzają i bywa, że są różnego kalibru – nie każde może nieść za sobą poważne konsekwencje, ale kiedyś czara goryczy się przeleje...

Białe kłamstwo w związku

Białe kłamstwo to mówienie nieprawdy po to, by nie zranić drugiej osoby. Osoba je stosująca nie ma złej woli i po prostu nie chce sprawić przykrości. Nazywa się je także kłamstwami altruistycznymi. Zwykle dotyczą one błahych spraw, które tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Takie kłamstwa w związku zdarzają się najczęściej – czy wyglądam grubo, czy cieszysz się na przyjazd mojej mamy, czy smakował ci obiad... Niekiedy sami wymuszamy takie kłamstwa, zadając określone pytania.

Kłamstwa w związku – po co?

Kłamać można zasadniczo na dwa sposoby, choć oczywiście specjaliści wymieniają dużo rodzajów kłamstw, np. manipulacyjne – by wzbudzić w kimś poczucie winy czy egotystyczne mające poprawić swój wizerunek. Jednak ogólnie kłamstwa polegają na:

ukrywaniu prawdy – teoretycznie osoba nie kłamie i nie przekazuje fałszywych informacji, ale jednak nie podaje też prawdziwych;

fałszowaniu rzeczywistości – czyli osoba nie tylko nie mówi, jak wyglądają fakty, ale przekazuje także informacje niezgodne z rzeczywistością.

W jakie kłamstwa w związku nie warto wierzyć?

Oprócz niewinnych kłamstw, które właściwie są mówione w dobrej wierze, zdarzają się oczywiście i takie, które przynoszą więcej złego i mogą doprowadzić do rozpadu związku. Partner dostaje telefony i smsy o dziwnych porach i nie mówi od kogo? Albo też jego wymówki nie są zbyt wiarygodne? Ukrywa przed tobą problemy finansowe? W poważnym związku nie powinno się zatajać spraw dotyczących przeszłości, finansów, relacji z innymi ludźmi – tych obecnych oraz z przeszłości (była dziewczyna, żona, dzieci z poprzedniego związku). Tajemnicą nie powinien być też ogólny stan zdrowia. Związku nie można opierać na półsłówkach, wyobrażeniach i... właśnie kłamstwach. Sam staje się wtedy jedynie iluzją relacji.

Kłamstwo w związku – szczególnie gdy wychodzi na jaw – jest najskuteczniejszym sposobem na to, by zniszczyć zaufanie w związku. Trudno jest zacząć wierzyć i ponownie zaufać kłamcy, a bez tego żadna relacja nie potrwa zbyt długo.