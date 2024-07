Dawno nie widziana w telewizji młoda mama, Joanna Liszowska, nie mogła się ostatnio opędzić od ofert pracy. I to bardzo intratnych ofert.

Najpierw próbowała do współpracy namówić ją TVP. Oferty napłynęły z programów "Bitwa na głosy" oraz "Kocham Cię, Polsko". Stawka za odcinek sięgała podobno a 15 tys. zł.

Potem do gry wkroczył jednak Polsat. Na antenie tej stacji jesienią ruszy program "Got to Dance". Na wstępie wymieniano Liszowską jako potencjalną prowadzącą. Teraz, jak donosi "Fakt", znana aktorka miałaby jednak występować w jury. Tabloid dodaje, że wynegocjowana za odcinek stawka wynosi aż 18 tys. zł!

Liszowska ani jej agentka nie odniosły się na razie do doniesień "Faktu". Pozostaje nam więc cierpliwie czekać na oficjalną informację ze strony Polsatu.

