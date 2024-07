Joanna Liszowska często pojawia się w obcisłych, podkreślających kształty stylizacjach. Po drugiej ciąży publicznie pojawia się głównie podczas programu "Got To Dance", gdzie występuje w roli jurorki. Od porodu za każym razem ma na sobie sukienki - tuby. Jednym razem wystąpiła w czarnej skórzanej sukience, drugim razem w skórzanej kamelowej kreacji.

Ostatnio miała na sobie sukienkę w wężowy wzór, która mocno opinała jej, całkiem niezłą figurę. Czy jednak przy krągłościach Joanny, powinna aż tak epatować seksapilem? A co sądziecie o jej fryzurze z pokarbowanymi włosami? Wygląda w niej pięknie, ale czy to nie za dużo szaleństw na raz? Oceńcie same!