Kilka dni po sylwestrowej imprezie na jaw wyszło, że małżeństwo Lary Gessler przeszło do przeszłości. Mimo że para spędziła jeszcze razem Boże Narodzenie, to jednak już w sylwestra bawiła się osobno. Szybko okazało się, że Lara Gessler znalazła pocieszenie w ramionach tajemniczego bruneta, z którym coraz częściej przyłapują ją paparazzi. Tym razem Lara i jej nowy ukochany wybrali się na randkę, a my jeszcze nigdy nie widzieliśmy jej w tak seksownym wydaniu. Zobaczcie zdjęcia na kolejnych stronach galerii!

