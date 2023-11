4 z 6

Jakie miałaś relacje z braćmi w dzieciństwie?

Tadek, syn mojej mamy, był dla mnie zawsze bardzo inspirującą osobą. Wydawało mi się, że to, co robi, jest najlepsze na świecie. Byłam nim zafascynowana i z tego powodu wydawało mi się, że jego dziewczyny muszą być najbardziej inspirujące na świecie, a konkretnie jedna, z czasów naszej młodości. Dlatego próbowałam robić wszystko jak Wiktoria: ubierać się jak ona i czytać to, co polecała (śmiech).

Czy z Mikołajem, synem twojego taty, miałaś słabszy kontakt?

Faktycznie widywaliśmy się rzadziej, co nie zmienia faktu, że jego również podziwiam. Mikołaj jest podobny do taty: introwertyczny, wycofany, ale ma niesamowite pasje! Jest fotografem sportowym, instruktorem nurkowania i snowboardu. Ale i tak, podobnie jak my, wylądował w gastronomii. Genów nie da się oszukać.

Po studiach uciekłaś z Polski, aby pracować z dala od rodziny. Dlaczego?

Najpierw skończyłam socjologię i zastanawiałam się, czy nie zostać na uczelni. Jednak pewnego dnia koleżanka poprosiła mnie, żebym upiekła jej kilka mazurków. Zgodziłam się, a ona była zachwycona. Poszłam więc za ciosem i anonimowo wystawiłam swoje słodkości na targach świątecznych. Okazało się, że udało mi się wszystko sprzedać w cztery godziny. Wtedy pomyślałam, że chcę spróbować sił gdzieś daleko, a że miałam słabość do hoteli, to zrobiłam listę tych najciekawszych w Londynie, spakowałam plecak i pojechałam.

Udało się?

Początkowo pukałam od drzwi do drzwi i choć patrzono na mnie jak na Kaczkę Dziwaczkę, to liczyłam na zrządzenie losu. Udało mi się dostać do restauracji Williama Drabble’a, wyróżnionej gwiazdką Michelina. Już na początku usłyszałam, że będę pracowała przez sześć dni w tygodniu, od dziewiątej rano do północy.

Jak tam było?

Horror! William szkolił się u Gordona Ramsaya i miał taki sam styl zarządzania. To był szok, bo w Polsce nie ma takiej agresji w kuchni.