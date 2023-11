1 z 5

Od początku tego roku mówi się głośno o rozstaniu Lary Gessler z mężem, Pawłem Ruczem. Mimo że para spędziła razem święta Bożego Narodzenia, to jednak w sylwestrową noc bawiła się już osobno. Zaraz potem Paweł Rucz zaczął szukać kawalerki do wynajęcia, a w sieci zaczęły pojawiać się zdjęcia Lary z innym mężczyzną. Teraz paparazzi znów przyłapali Larę w towarzystwie tajemniczego bruneta. Para nosiła razem paczki do jednego z bloków. Czyżby Lara zamieszkała już z nowym partnerem? Zobaczcie zdjęcia na kolejnych stronach galerii!

